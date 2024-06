Auto de turismo se empotra contra un poste en la Esquina de Tejas, La Habana

Un auto de turismo se empotró este domingo por la mañana contra un poste en la conocida Esquina de Tejas, en el municipio capitalino Cerro.

Fotos compartidas en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!" por la usuaria Dania Gutiérrez Cala muestran los daños severos que sufrió el vehículo.

"Eso es cuando vienes por Infanta y coges derecha a buscar Monte, el fondo es el parque del 20 plantas", detalló en un comentario.

"Y el chofer salió bien, aunque parezca increíble", señaló.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Otro miembro del grupo llamado Javier Ernesto Ocaña López relató que el auto le pasó por el lado en la calle Infanta a 100 kilómetros por hora y tras la colisión, él fue quien auxilió al conductor y llamó al SIUM.

"Una cosa es tener un mal día y chocar por lo mismo que desbaratar un carro así bajo los efectos del alcohol. Así mismo hubiera atropellado a un peatón, sea niño o persona joven o adulta", cuestionó.

"Con solo el hablar del chofer se le sentía bien fuerte el aliento etílico", aseguró.

Según Ocaña López, si el conductor está vivo es gracias a que se dispararon las dos bolsas de aire, la suya y la del asiento del acompañante.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

En otra publicación en el mismo grupo, detalló que los neumáticos del lado izquierdo se levantaron al doblar a tan alta velocidad y que con el impacto el auto perdió la chapa delantera.

"Me pasó por al lado en la calle Infanta a más de 100, yo iba en mi moska (Moskvitch) y me despeinó. Y a esa velocidad le entró al cuchillo de la Esquina de Tejas y ese es el resultado. De frente al poste de hierro que hay ahí, que le dé gracias a Dios y a la bolsa de aire que se activó. Eso sí, andaba con más 100 grados de alcohol en tragos. Dios lo bendiga y que no le suceda nada malo, porque los dolores empiezan ahora. El alcohol y el volante no ligan", subrayó.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"Gracias a Dios no había personas transitando a esa hora, si no, hubiera enganchado a alguien", recalcó.