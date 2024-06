Cubano Robeisy Ramírez gana en Miami con espectacular nocaut

Robeisy Ramírez le propinó el sábado un espectacular nocaut al mexicano Brandon León Benítez en el James L. Knight Center de Miami Beach, en una pelea que le abre el camino a su objetivo de recuperar el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso pluma.

El púgil cubano llevó la ofensiva en los seis primeros rounds, los cuales ganó todos. A los 2:46 minutos del séptimo le dio un potente gancho que dejó a su rival sentado en la lona varios minutos.

"Mi entrenador Ismael Salas me dijo que no fuera por el golpe de poder, que esta pelea era cuestión de técnica, que volviera a mis raíces. Así fue como llegó el golpe, que es algo que he hecho muchas veces en mi carrera", dijo en el centro del ring, citado por ESPN.

El cienfueguero presume un récord de 14-2-0, con nueve de esas victorias logradas por demoledores nocauts.

Su amigo y compatriota Yordenis Ugás lo felicitó por su gran demostración.

"Todo el equipo estamos muy felices. Ahora hay que seguir trabajando más duro todavía. Con esta actuación la próxima pelea debería de ser otra oportunidad mundialista y será mucho más dura. El objetivo es hacerse campeón otra vez", dijo en Instagram.

Tras esta importante victoria, el objetivo de El Tren Ramírez es lograr la revancha frente al mexicano Rafael Espinoza, quien lo despojó de su cinturón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en diciembre pasado en Pembroke Pines, Florida.

El peleador de 30 años anunció en mayo pasado que regresaría al ring en Miami para intentar recuperar su título de la OMB.

"El 29 de junio comienza mi misión de recuperar mi título mundial y de regresar a la cima, donde sé que pertenezco. Cuba vs. México nuevamente y estoy emocionado de contar con el apoyo fiel de la comunidad cubana de Miami. Así que trae tu bandera", escribió en redes sociales.

"Será un evento electrizante. La travesía está muy lejos de concluir. Mi regreso será legendario. ¡El Tren regresa!", añadió.