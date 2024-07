Cubano Robeisy Ramírez tras victoria en Miami: “Prometí que mi regreso sería legendario”

El estelar boxeador cubano Robeisy Ramírez agradeció a sus seguidores el apoyo recibido para su última pelea y recordó este miércoles que cumplió la promesa de regresar por todo lo alto en la cartelera organizada en la ciudad de Miami, Florida.

“¡Gracias Miami! Les prometí que mi regreso sería legendario. Esto es solo una señal de lo que está por venir. Agradezco a todos mis fanáticos por su apoyo”, escribió “El Tren” en la red social Facebook.

Publicación de Facebook/Robeisy Ramírez

Aunque todavía se desconoce cuándo será su próximo combate o el nombre del rival, el dos veces rey olímpico (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) dejó claro que está decidido a recuperar el título de peso pluma de la Organización Mundial (OMB) u obtener alguna faja de las otras entidades profesionales.

El pasado 29 de junio, Ramírez le propinó un espectacular nocaut al mexicano Brandon León Benítez en el James L. Knight Center de Miami Beach, en lo que significó su retorno a la senda de la victoria luego de caer en diciembre ante el también azteca Rafael Espinoza.

En la pelea de marras, el púgil antillano llevó la ofensiva en los seis primeros rounds y a los 2:46 minutos del séptimo le dio un potente gancho que dejó a su oponente sentado en la lona durante varios minutos.

"Mi entrenador Ismael Salas me dijo que no fuera por el golpe de poder, que esta pelea era cuestión de técnica, que volviera a mis raíces. Así fue como llegó el golpe, que es algo que he hecho muchas veces en mi carrera", dijo en el centro del ring, citado por ESPN.

Tras la convincente presentación, el cienfueguero ostenta récord de 14 triunfos y dos derrotas, con nueve de esas victorias logradas por la vía rápida.

A sus 30 años, el peleador había anunciado en mayo pasado que regresaría al ring en Miami para intentar recuperar su título de la OMB.

"El 29 de junio comienza mi misión de recuperar mi título mundial y de regresar a la cima, donde sé que pertenezco. Cuba vs. México nuevamente y estoy emocionado de contar con el apoyo fiel de la comunidad cubana de Miami. Así que trae tu bandera", escribió en redes sociales.

"Será un evento electrizante. La travesía está muy lejos de concluir. Mi regreso será legendario. ¡El Tren regresa!", añadió en aquel momento.