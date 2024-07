Denuncian a madre cubana por golpiza a su pequeño hijo

Una estremecedora denuncia de maltrato infantil de un niño de apenas dos años a manos de su propia madre en el municipio Nuevitas, en Camagüey, ha provocado consternación en cientos de cubanos en las últimas horas.

Circulan en redes sociales desgarradoras imágenes que muestran al menor brutalmente golpeado y hasta con mordidas en sus bracitos.

“La custodia de su bebé la tiene la madre de ella, pero esta había tenido que ir a La Habana por temas médicos y lo dejó con la muchacha (porque no se le puede llamar madre)”, indicó un denunciante en diálogo con la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, quien ha sido una de las más firmes denunciantes del hecho.

“Eso ocurrió el sábado en la noche, ella quería salir de fiesta y dejar al niño durmiendo, el niño no dormía y por eso ‘le metió’ hasta el cansancio”, añadió la fuente.

Según el reporte, durante la agresión el niño comenzó a llorar desesperadamente y fueron los vecinos quienes llamaron a la policía.

Después de la detención, la mujer fue sometida a exámenes médicos, donde dio positivo al consumo de sustancias estupefacientes.

La responsable de tan horrendo hecho ha sido identificada como Carla Calero Cantelys y estaría libre tras el pago de una fianza de 10,000 pesos.

“'Esta cosa' golpeó a su nene, casi lo mata y está suelta bajo fianza. No, no y no. Es de Camagüey. Compartan. Justicia”, denunció Salcedo Verdecia, quien emplazó a las autoridades a hacer su trabajo.

En otra publicación más reciente, la activista -quien actualmente reside en Miami- citó otro testimonio sobre la crítica situación familiar de la que procede el menor.

El padre del niño estaría preso por un caso de “carne de res”, a lo que se suma que la madre acusada ahora del grave maltrato infantil fue violada en su infancia o adolescencia por su padrastro, quien estaría en prisión.

"Ninguno sirve", concluyó la fuente, que aseguró que la joven no está bien de la cabeza.

Diasniurka Salcedo reprochó a las autoridades que es inconcebible que pueda estar en libertad bajo fianza una mujer responsable de semejante atrocidad, y que luego a alguien que grite "¡libertad!" lo condenen a 14 años de cárcel.

Aunque en las últimas horas la denuncia se ha viralizado a través de activistas y grupos de Facebook, Diasniurka Salcedo se quejó de que en algunos grupos de Camagüey la denuncia fue eliminada.

Captura de Facebook/Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia

Más allá de la tibia actuación de las autoridades, el linchamiento social es un hecho, pues el perfil de Facebook de la mujer acusada de golpear brutalmente a su propio hijo se ha llenado de mensajes ofensivos.

“Lo más bello que tengo en este mundo. Te amo, mi bebé”, se puede leer junto a una foto publicada por Carla en junio en 2022, que ahora se ha llenado de mensajes que le reprochan el grave hecho del que se la acusa.

Captura de Facebook/Carla Calero Cantelys

Hasta el cierre de esta nota medios oficialistas de prensa no se han pronunciado sobre la denuncia viral de maltrato infantil en Camagüey.