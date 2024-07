Se recupera niño víctima de golpiza por parte de su madre en Camagüey

Un niño cubano de dos años que sufrió una fuerte golpiza a manos de su propia madre se encuentra en buen estado de salud tras recuperarse de las heridas infligidas.

El pequeño, quien reside en el municipio Nuevitas, Camagüey, ha sanado rápido y se encuentra con su abuelita materna, según informó en Facebook la activista Diasniurka Salcedo Verdecia.

Foto: Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

"Ver su carita me arreglo el día, ¡gracias a todos por compartir! Y recuerden que querer es poder y los niños no se tocan. Si tocas un niño y me entero, ¡te aseguro que haré justicia! ¡Los niños nacieron para ser felices!", expresó.

Diasniurka recordó que si alguien conoce otros niños en similares situaciones realice la denuncia. "El hacer silencio lo hace cómplice. ¡En este caso si se hará justicia!", recalcó.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

El caso de este niño provocó consternación en cientos de cubanos tras difundirse en las redes las desgarradoras imágenes que mostraban al menor brutalmente golpeado y hasta con mordidas en sus bracitos.

"La custodia de su bebé la tiene la madre de ella, pero esta había tenido que ir a La Habana por temas médicos y lo dejó con la muchacha (porque no se le puede llamar madre)", relató un denunciante a la activista.

"Eso ocurrió el sábado en la noche, ella quería salir de fiesta y dejar al niño durmiendo, el niño no dormía y por eso 'le metió' hasta el cansancio", añadió la fuente.

Durante la agresión el niño comenzó a llorar desesperadamente y fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía.

Tras la detención, la mujer fue sometida a exámenes médicos, en los que dio positivo al consumo de sustancias estupefacientes.

La responsable de tan horrendo hecho fue identificada como Carla Calero Cantelys y estaría libre tras el pago de una fianza de 10,000 pesos.

"Esta 'cosa' golpeó a su nene, casi lo mata y está suelta bajo fianza. No, no y no. Es de Camagüey. Compartan. Justicia", denunció Salcedo Verdecia.

En otra publicación más reciente, la activista dijo que el padre del niño estaría preso por un caso de "carne de res", a lo que se suma que la madre acusada ahora del grave maltrato infantil fue violada en su infancia o adolescencia por su padrastro, quien estaría en prisión.