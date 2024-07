Pedido desesperado de una cubana para recuperar su mascota: "Pido un poco de empatía"

Una cubana dijo estar sintiendo un calvario tras la desaparición de su mascota, un perrito de la raza chihuahua, llamado Milán.

Yahima Tamayo Cuello compartió en su perfil de Facebook fotos de su perrito y pidió la empatía del que lo encuentre para poder recuperar al animal.

Captura de Facebook/Yahima Tamayo Cuello

“No me importa si debo pagar, solo pido un poco de empatía y quien lo vea, lo tenga, lo encuentre, me lo devuelva, no importa nada, ni el dinero ni nada”, clamó en un llamado de desespero.

La mujer compartió su número de teléfono para que se pusieran en contacto con ella en caso de encontrar al animalito. Su celular es el (+53) 52 597 377.

En una especie de mensaje de resignación, Yahima concluyó diciendo que “solo deseo, en caso de que no regreses nunca, te acojan en un hogar feliz y te den amor mi Milán hermoso, mi cachorro bello, cuánto dolor, ojalá y los milagros sí existan y que vuelvas a mí, te amo mi cachorro”.

Los anuncios de recompensas por encontrar a animales perdidos han crecido en las redes sociales.

En abril pasado, un joven cubano ofrecía 50 mil pesos de recompensa por su perro perdido en La Habana a cualquiera que lo entregara o proporcionara información sobre su paradero. Días después anunció que había aparecido, aunque no detalló si tuvo que entregar la recompensa.

En días recientes, una madre cubana de Guantánamo ofrecía una recompensa de 10,000 pesos a quien encuentre el perrito perdido de su hijo.

Yamileidis Domínguez Castillo compartió la foto de su mascota en el grupo de Facebook "Revolico Guantánamo" y de su niño, sumamente triste por la pérdida.