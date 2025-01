Miami Beach estrena más playas amigables para perros

Vídeos relacionados:

Miami Beach amplió oficialmente su oferta de playas amigables para perros, ahora con tres zonas designadas donde los locales y turistas pueden disfrutar del sol y la arena con sus mascotas.

Además de la ya conocida Bark Beach en North Beach (81st Street), se han agregado dos nuevas playas pet-friendly: una en South Beach (21st Street) y otra en Mid Beach (53rd Street), explicaron las autoridades.

Esta expansión forma parte de un esfuerzo continuo por convertir a Miami Beach en un destino más amigable con las mascotas, atendiendo a la creciente cantidad de residentes y visitantes que desean incluir a sus amigos peludos en sus paseos por la playa.

Horarios de las Playas para Perros:

De noviembre a marzo: 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

De abril a octubre: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Horarios Extendidos en North Beach:

De noviembre a febrero: Viernes a domingo, de 1:30 p.m. – 5:30 p.m.

De marzo a octubre: Viernes a domingo, de 3:00 p.m. – 7:00 p.m.

Además de las nuevas ubicaciones, otros puntos populares para perros en la ciudad incluyen Haulover Park Beach y Hobie Beach, que han sido favoritos entre los dueños de mascotas durante mucho tiempo.

Esa ciudad del sur de Florida también instó a los propietarios de perros a llevar agua y bolsas para recoger los desechos, con el fin de garantizar una experiencia limpia y agradable para todos los visitantes.

La ciudad también recuerda a los dueños de mascotas que deben vigilar a sus perros para evitar el sobrecalentamiento, especialmente durante los meses más calurosos.

Las autoridades locales indicaron en noviembre pasado que las nuevas áreas designadas para perros se encuentran en zonas con baja concentración de nidos de tortugas marinas, lo que asegura un entorno seguro para los animales y el ecosistema local.

Con esta iniciativa el condado continúa consolidándose como un espacio pet-friendly, con cada vez más lugares, como bares, restaurantes, shoppings, parques y hoteles, que permiten la presencia de mascotas.

