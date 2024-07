Marco Antonio Solís y su esposa, la cubana Cristy Solís, celebran 31 años de amor

El reconocido cantante mexicano Marco Antonio Solís y su esposa cubana, Cristy Solís, han conmovido a sus seguidores al celebrar su 31 aniversario de bodas con emotivos mensajes en Instagram.

La pareja, que ha sido un ejemplo de amor y compromiso en el mundo del espectáculo, compartió sus sentimientos a través de la red social, dejando claro que su relación sigue tan fuerte como el primer día.

Cristy Solís fue la primera en expresar su amor y admiración por su esposo con un dulce mensaje: "Eres mi adoración Feliz aniversario."

Instagram / Cristy Solís

El músico, cantante, compositor, productor musical, actor y empresario mexicano, por su parte, dedicó unas palabras llenas de amor y gratitud a su esposa, destacando la autenticidad y el esfuerzo que han puesto en su relación: "Nada va a sostener una relación longeva que la autenticidad del amor, el camino es largo y tiene muchos puentes difíciles de cruzar pero, cuando uno se cansa el otro empuja, así paso a paso y hombro con hombro se construye una historia que se escribe con muchos momentos de retos que se transforman en crecimiento personal y familiar. Somos muy privilegiados porque Dios nos mantiene juntitos y felices, claro, nosotros seguimos haciendo lo que corresponde a manera de agradecer esta bendición tan grande. Ya son 31 años! de sabernos uno del otro y para siempre!"

"Donde la sonrisa es inevitable y la felicidad lo normal, se cumple sin necesidad de prometer y nunca es opción no ser. Donde cualquier idea es un buen plan y todo plan suena a posible; donde no sea posible dejar de soñar. Quédate sin dudar porque ahí es. Te amo. Felices 31", no se resistió a comentarle ella.

Instagram / Marco Antonio Solís

El año pasado, cuando celebraron sus tres décadas juntos, también él le dedicó un emotivo post, agradeciendo la dicha de tantos años juntos.

"Gracias Amadísimo Padre por el gran privilegio de encontrarnos y mantener nuestra llama del amor más encendida que nunca", dijo en esa ocasión.

Las demostraciones de amor de Marco Antonio y Cristy no solo celebran su largo matrimonio, sino que también inspiran a sus seguidores a valorar la autenticidad y el compromiso en sus propias relaciones. La pareja continúa siendo un ejemplo de amor verdadero en la industria del entretenimiento.