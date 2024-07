Jorge Junior vuelve a Cuba tras gira por Estados Unidos: "Súper contento"

Jorge Junior Foto © Instagram / Los4

Jorge Junior está de regreso en Cuba después de concluir su gira por Estados Unidos. Un tour en el que visitó diferentes ciudades del país, entre ellas Miami, y con el que está muy feliz.

Ahora que está de vuelta en la isla, el cantante cubano compartió un post confesando que se encuentra feliz después de su gira por Estados Unidos y anunciando sus siguientes paradas.

"Y estoy en la isla y súper contento con la gira de EEUU. Próxima parada Punta Cana. Del 27 al 3 de este mes, después seguimos para Perú y así sucesivamente arriba del avión. No creas que se me ha olvidado. Ya estoy en La Habana y voy a rectificar dos o tres tallas pendiente, que no es lo mismo el violín que la guitarra", dijo el artista, que aprovechó su vuelta para mostrar cómo ha quedado su estudio de grabación en La Habana después de renovarlo.

"Así viven los grandes. Con su estudio propio para no depender de nadie. Renovación del nuevo cuartel", comentó Jorge Hernández Carvajal, nombre real del líder de la agrupación Los 4, al pie de un vídeo en el que enseña su estudio.