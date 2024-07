Muere adolescente cubano presuntamente ahogado

La muerte de un adolescente cubano de apenas 16 años presuntamente ahogado ha generado consternación en redes sociales, donde varios allegados al menor y a su familia se han mostrado muy tristes por la tragedia.

Hasta el momento es poca la información en torno al hecho. El menor era natural de Villa Clara y ha sido identificado como Eblys Malagón Díaz.

El medio independiente Cubanos por el Mundo aseveró -citando fuentes propias- que el menor se ahogó en una presa durante una acampada.

“A casi 24 horas de haber recibido la triste noticia de tu muerte, aún me parece que es mentira. No merecías morir. Eres solo un niño de apenas 16 años, un niño brillante en toda la extensión de la palabra, no sé en qué estaba Dios tan ocupado cuando te soltó de su mano y te dejó morir”, escribió desde EE.UU. Yerisley Ríos Guevara, quien se mostró consternada por la tragedia.

“No dejo de preguntarme qué va a ser de la vida de tu familia, en especial de tus papás sin ti, cuando tú eras todo para ellos”, añadió la cubana en una sentida publicación que ha sido reproducida varias veces generando numerosas frases de dolor y condolencias.

“¡Cuánto quisiera estar contigo en estos momentos! Solo te digo fuerza para poder seguir adelante que tú hijo va a estar en el mejor lugar del cielo. EPD. Eblys Malagón serás una estrella más”, concluyó Ríos Guevara.

Familiares y amigos han recurrido a las redes para despedir al menor.

En muchos comentarios el adolescente fallecido ha sido definido como un niño "maravilloso" y "excepcional".

Hasta el cierre no hay otros detalles sobre el triste suceso, que lamentablemente no es el primero de su tipo en los últimos meses.

A mediados de mayo dos jóvenes se ahogaron en playa Sardinero, en Santiago de Cuba, cuando un grupo de nueve personas, incluidos tres menores de edad, se estaban dando un baño en ese peligroso tramo de costa, en el que oficialmente está prohibido el baño.

La primera joven fallecida fue identificada como Rachel Mora Torres, de 20 años y residente en Mangos de Baraguá, según confirmó en redes sociales en ese caso Aris Arias Batalla, responsable provincial de Seguridad Acuática y Operaciones y Socorro de la Cruz Roja.

El otro fallecido fue Yasel Alberto Bicet, también de 20 años y residente en el reparto Abel Santamaría, quien permaneció durante algunas horas desaparecido, aunque luego su cadáver fue localizado.

Un mes antes, a mediados de abril, dos adolescentes cubanos de 14 y 16 años murieron ahogados cuando pescaban en un río en una comunidad rural del municipio Vertientes, en Camagüey. En ese caso el trágico accidente ocurrió en el pequeño batey de Concordia, situado cerca del central azucarero Batalla de las Guásimas.