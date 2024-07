Cubana en Texas: "Si a ti no te gusta trabajar, qué haces en Estados Unidos"

En un reciente video de TikTok, la usuaria cubana @yilynubiapedro compartió un mensaje claro y sin rodeos sobre las realidades del trabajo y el dinero en Estados Unidos.

En su video, Yily se dirigió a aquellos que piensan que el dinero crece en los árboles en Estados Unidos, a los que recordó que "en los árboles lo único que da es hojita y, a veces, una florecita" y preguntó directamente, si no le gusta trabajar qué hace en el país.

La joven, que vive en Texas tras haberse mudado de Miami, reaccionó también a quienes critican su trabajo.

"Tú no me vas a ver a mí sin dinero. A mí me encanta el dinero. Oye si hay que limpiar aquí yo limpio, si hay que fregar allá yo friego. Yo lo que no puedo es verme sin dinero", les dijo y cuestionó a quienes esperan que la vida les presente el trabajo perfecto. "¿Cuántas certificaciones tú tienes?, ¿cuál es el nivel de inglés que tú tienes?, ¿hablas inglés fluidamente?, ¿cuántas licenciaturas y doctorados tú tienes?", les preguntó.

Su mensaje es claro: en Estados Unidos hay que hacer lo que venga para salir adelante, especialmente si se es un inmigrante que no conoce el idioma ni tiene una profesión bien pagada. "Aquí hay que hacer lo que sea", acotó directamente.

El video ha generado diversas reacciones entre los usuarios de TikTok: "Yo después de 20 años aquí fue que pude estudiar sola y con un hijo y quemarme las pestañas para hoy ser una profesional y ganar mucho mejor"; "No hagas caso si te critican, es señal de que vas bien y tu brillo molesta, avanza y miles de bendiciones para ti y tu familia hermosa"; "Esa es la actitud, te felicito"; "Yo igual, trabajo en lo que sea, bendiciones", dijeron algunos.

"Exacto"; "Pura realidad Dios te bendiga"; "Así se habla, estás súper clara, bendiciones"; "Así mismo, hay que trabajar en lo que sea"; y "Bendiciones para ti, es la actitud, yo tengo 66 años y todavía estoy trabajando aquí en el Walmart", comentaron otros en sus mensajes, que reflejan una variedad de experiencias y opiniones, pero comparten un común denominador: el reconocimiento de la necesidad de trabajar duro para salir adelante en Estados Unidos.