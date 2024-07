Muere joven cubana de 19 años tras accidente de tránsito en Uruguay

Una joven cubana de 19 años falleció el viernes 5 de julio, producto de las heridas recibidas tras un accidente de tránsito entre la moto en que viajaba y un camión en Maldonado, Uruguay.

Según el medio FM Gente, la joven identificada como Haila Fiol Daudinot, de 19 años, sufrió el lamentable accidente el pasado miércoles 3 de julio a la entrada de Maldonado, luego de chocar su moto contra un camión en Ruta 39.

“La joven se desplazaba en moto por la Ruta 39 y, casi al ingreso a Boulevar Artigas, en la mano hacia Maldonado, colisionó con la parte trasera de un camión que circulaba en el mismo sentido y que estaba girando hacia la entrada de una barraca”, agregó el medio local Punta News.

La joven quedó tendida en la carretera y producto del impacto perdió el conocimiento. También presentaba abundante sangrado, describió el citado medio.

Los primeros auxilios se los brindaron personal de un móvil de emergencia médica de LAE y luego fue trasladada, en grave estado, con diagnóstico primario de politraumatismo encefalocraneano.

Haila, de Santiago de Cuba, había llegado a tierras uruguayas a mediados del pasado año. Con el esfuerzo que supone la emigración para una persona, que por demás llega sola a un país desconocido, la joven comenzó a trabajar y logró llevar a su madre hacia el país sudamericano. Se encontraba en trámites de hacer lo mismo con su papá.

Lisset Daudinot Martinez, la mamá de Haila, es funcionaria del sanatorio Cantegril y ha recibido el apoyo de sus compañeros de gremio.

Según Punta News, se están recaudando fondos para ayudar con los gastos que se generaron a partir del siniestro y la muerte de la joven. Además de costear el traslado de los restos de Haila para darle entierro en Cuba.

El medio señala que cualquier persona que desee colaborar con la recolección de fondos puede depositar en la cuenta de Redpagos 84798.

Amigos de Haila han mostrado su sentir por la pérdida a través de videos y palabras que dejan ver el dolor por su partida.

“Sólo Dios sabe por qué te llevó de mi vida tan pronto, con tan solo 20 primaveras. No solo eras mi amiga, sino que también eras mi hermana y es por eso que el dolor de tu partida es inmenso para mí. Si me escuchas en este momento, pídele a Dios que me dé consuelo porque siempre te extrañaré”, escribió el usuario Andrés Quiala Carón en Facebook.