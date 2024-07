Más de 50 robos y vandalismo en iglesias católicas de Cuba desde marzo de 2023

La Agencia Católica de Informaciones denunció que desde marzo del pasado año se han registrado más de 50 robos y actos de vandalismo en iglesias de Cuba.

Según el reporte, al menos 50 casos de robos y vandalismo en 34 parroquias y casas religiosas de Cuba se han reportado desde marzo de 2023, la mayoría de estos en La Habana y sin que las autoridades hagan nada para detener el fenómeno.

Afirma que casi una veintena de estos delitos han sido cometidos por un hombre el cual goza de impunidad porque la policía nunca llega a tiempo para atraparlo.

El pasado 22 de junio el supuesto ladrón fue detenido por varios ciudadanos que finalmente tuvieron que dejarlo ir porque no llegaron las autoridades. Al día siguiente, el hombre intentó robar nuevamente en otra capilla.

El reporte señala que los robos se han centrado en electrodomésticos, ropas de cama y otros útiles del hogar y se han extendido por todo el país, especialmente Camagüey, Mayabeque y la capital de la isla.

Desde el pasado año comenzaron a trascender denuncias de estos robos, especialmente de parte del sacerdote cubano Kenny Fernández, quien ha denunciado la impunidad imperante en el país, donde la policía no se había ocupado de detener a los responsables de cuatro robos en las iglesias de Mayabeque.

En una publicación de Facebook el padre criticó en enero pasado a la Policía Nacional Revolucionaria porque no había ofrecido ninguna respuesta de los "dos robos que me hicieron en la Casa Parroquial de Madruga, Mayabeque, entre septiembre y noviembre pasados; y los otros dos robos que me hicieron en la Iglesia de Catalina de Güines", también en 2023.

Dijo que el país "se ha vuelto más inseguro por la impunidad con que gozan algunos delincuentes".

Asimismo, posteó un video de un ladrón que fue captado en cámaras robando por segunda vez en la misma vivienda y a pesar de ello se encuentra en libertad.