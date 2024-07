Faltante de arroz de la canasta básica llega a Holguín con un mes de atraso

A inicios del mes de julio, los pobladores de Holguín es que recibirán el faltante de arroz que el gobierno les debe correspondiente a la canasta normada del mes de junio.

Según autoridades de comercio en esa provincia, las 2,360 toneladas que deben cubrir esa deuda arribaron en la mañana del pasado viernes 5 de junio al puerto de Vita, en el municipio de Rafael Freyre.

El periódico oficialista Ahora, mencionó que en las labores de descarga del demandado producto fue precisa la ayuda de vehículos de transportación de las demás provincias orientales y refuerzos desde las centrales.

“Vita está a 50 kilómetros de Holguín, por tanto, hay que movilizar rápidamente a todos los actores y disponer mucho combustible para la operación, a pesar de su escasez”, dijo Rosell González Pérez, coordinador del Transporte del Gobierno provincial.

La promesa de los directivos es que la operación de descarga culmine en tres días (supuestamente este domingo), debido a que otro buque, procedente de Santiago de Cuba, prevé su llegada a ese puerto dentro de cinco días.

La nueva embarcación trae 2,800 toneladas; de ellas, 360 de chícharo, que cubrirán por completo la canasta familiar de junio y una parte de la de julio, asegura el régimen, que no ha podido cumplir, desde hace meses, sus entregas en tiempo de la canasta básica.

“La descarga no se detendrá sin importar si es sábado o domingo; para los que tenemos esta responsabilidad, no hay nada más parecido a un lunes que un domingo. No descansaremos hasta que las familias holguineras tengan el arroz en sus platos”, agregó González Pérez.

Los municipios de montaña en Holguín serán los primeros en recibir el producto, para que la distribución continúe en los otros territorios de la provincia.

La escasez de arroz, un alimento fundamental en la mesa de los cubanos, ha sido una de tantas agonías vivida por los residentes en la isla en los últimos meses.

A pocos días de cerrar junio, la coordinadora de Comercio y los Servicios en Santiago de Cuba, Edelva Marín, dijo que se comenzaría la repartición del gustado cereal en los núcleos familiares de las provincias del oriente cubano, en declaraciones dadas al oficialista Canal Caribe, citadas por el diario Granma.

Desde inicios de año, los atrasos con la canasta han sido tema recurrente entre la población. La ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez intentó justificar la situación, en mayo pasado, en el programa televisivo oficial Mesa Redonda.

En sus palabras, hace tres o cuatro años los primeros días de cada mes el producto estaba en las bodegas, ahora es preciso "descargar los buques, transportarlos a las cabeceras provinciales, después se trasladan a los municipios y después van a la red de bodegas. (...) Es muy difícil manejar los tiempos, cuando usted depende solamente de las importaciones".

A su juicio, la responsabilidad recae en el trabajo de los puertos, los mecanismos de distribución e, incluso, el clima; entretanto, la población sufre por la disminución en la calidad, la tardanzas hasta de varios meses en las entregas, la sustitución de la leche por otros productos; y los retrasos en la distribución de alimentos para grupos vulnerables como la carne para niños y embarazadas.