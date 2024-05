Ministra de Comercio justifica faltante en bodegas: "Dependemos totalmente de productos de importación"

Betsy Díaz Velázquez, Ministra de Comercio Interior de Cuba, declaró que en el país "dependemos totalmente de productos de importación", refiriéndose a los faltantes en los productos racionados que le venden a la población y reconoció retrocesos en las distribuciones como en años pasados.

Díaz Velázquez, quien fue llevada al programa Mesa Redonda para ofrecer declaraciones sobre la distribución de la canasta familiar normada, no ofreció muchas noticias halagüeñas a los consumidores.

Sobre los estados de opinión de la población cubana, acerca de la presencia de los productos normados, en medio de una crisis en la adquisición de los alimentos, la Ministra afirmó que el proceso es tardado.

“Teníamos seis buques en operaciones en diferentes puertos del país. Hay que descargarlos y luego transportarlos a las provincias, a veces hay cabotajes a algunos territorios. Se transporta a los municipios y, entonces, a las bodegas”, explicó, señalando también la repercusión de la carencia de combustibles en el país.

Es relevante como la distribución de los alimentos racionados no se realiza de la misma manera en las diferentes provincias del país.

“La situación en todas las provincias no es igual. Ya terminamos el arroz de abril, cuando vamos al de mayo hay provincias como Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara que terminaron ya la distribución de ese mes, pero no sucede lo mismo en otras como Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, que no han concluido, aunque disponen del producto. Están en un proceso de distribución que va a tomar todavía unos días”, apuntó.

Reveló que también la actual crisis energética afecta el proceso de distribución. “Hay que decir que participan transportistas de varios organismos y entidades, de la agricultura, de Azcuba, porteadores privados… Pero hay días en que no está el combustible. A veces, la falta de fluido eléctrico afecta procesos como los de pesaje, de facturación”.

La ministra reconoció que por muchos años, “hasta 2020 o 2021, el día primero el producto estaba en la bodega, y eso lo hemos perdido. Perdimos inventarios, cobertura, estamos dependiendo de las importaciones”.

Pero las justificaciones de la Ministra ante la llegada tardía de los alimentos normados en Cuba o la falta de estos, no suelen ser asunto nuevo.

En octubre pasado, la titular justificó la falta de chícharos en las bodegas cubanas por el clima en Canadá.

“Estábamos en un periodo, de enero a mayo, donde se congelan los ríos de Canadá y no pueden exportar. Son dinámicas que la población no conoce y que nos obliga a suplir con frijoles o chícharo”, dijo en el propio programa Mesa Redonda.

Su intervención se convirtió en carne de memes en redes sociales, donde los cubanos se burlaron de su “razonamiento”.