Solo en Miami: Cubanos se despelotan al ritmo de "Marca Mandarina" en pleno aeropuerto

Cubanos protagonizaron una particular escena en un aeropuerto de Florida al darlo todo al ritmo de "Marca Mandarina".

Las imágenes fueron difundidas en el perfil de Instagram de Only in Dade, donde se ha vuelto viral y ha recibido cientos de comentarios. El video nos muestra a un hombre sin camiseta, bailando la canción de El Taiger y Oniel Bebeshito junto a otra mujer y más personas a su alrededor que lo graban y se mueven al ritmo del tema de reparto.

Las reacciones a estas imágenes no se han hecho esperar y son muchos los que han criticado la actitud de estas personas.

"¡No creo que sea aceptable quitarse la camiseta en el aeropuerto en público y hacer todo eso! ¡Es una falta de respeto hacia los demás!", "Gente de clase baja, y Miami está lleno de ellos. Muy triste, vienen aquí y piensan que pueden comportarse como si estuvieran en la selva (Cuba)", "¡¡¡Dios mío!!! Que estamos viviendo. Ya no hay personas finas. Nada malo con bailar, reír y divertirse pero sin camisa y la pegadera esa está muy degradante. Me da pena por ellos. No hay clase ni calidad. Bien triste y vergonzoso", "No es por nada, soy cubano, pero esto es vergonzoso" o "Estamos cada día más cayendo en la chusmería y el irrespeto a las personas que nos rodean. Para mi nada gracioso", son algunos de los comentarios que se leen.