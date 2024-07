Chiky Bombom y su hijo sufren grave accidente automovilístico en Miami: "Viva de casualidad"

La tarde del sábado 6 de julio, la influencer y presentadora Chiky Bombom sufrió un grave accidente automovilístico cuando regresaba a su casa después de un día de playa con su hijo Cartier. Desde el hospital, la dominicana compartió detalles del suceso a través de sus redes sociales, expresando que el incidente casi le cuesta la vida.

Fue la propia presentadora dominicana quien compartió las escalofriantes imágenes de cómo quedó su auto tras el impacto. "Viva de casualidad", dijo mientras enseñaba los destrozos de su carro en plena autopista. "Papa Dios es todo, gracias Señor, gracias Padre", continuó diciendo todavía sorprendida por lo sucedido.

Chiky Bombom, quien copresenta el programa de Hoy Día en Telemundo, explicó desde el hospital que todavía estaba asimilando lo ocurrido. "Nos van a hacer exámenes porque nos duele la vida. Tengo un brazo cortado, me lo curaron un poquito. Me duele mucho el pecho. Al niño le duele mucho la espalda, le duele el pecho. Siento que para hablar me falta como el aire", dijo la influencer.

"Mi carro dio vueltas, yo traté en todo momento de mantener el control y la calma porque andaba con el niño. Gloria a Dios que el Señor nos cubrió. El carro dio muchas vueltas, yo traté de meterlo para la orilla y terminé dándole a la pared. Las gomas se explotaron, todas las bolsas de aire explotaron", detalló Chiky Bombom.

Después del impacto, Chiky recordó que llegó a pensar que había muerto. "Yo no sabía si estaba viva, yo lo que tocaba era al niño. El niño me decía ‘mami estás botando sangre’ y yo le decía ‘no importa, ¿pero tú estás bien?’. El shock fue tan grande que perdí la noción del tiempo y Cartier fue quien habló con la policía y les explicó todo", confesó.

Afortunadamente, tanto ella como su hijo no sufrieron lesiones graves más allá de algunos golpes superficiales y no necesitaron intervenciones médicas mayores, aunque su vehículo quedó completamente destruido. "El carro quedó en pérdida total, no se puede hacer nada con él", concluyó.

Los seguidores de Chiky Bombom y de su programa se han volcado en mandarle mensajes de apoyo y cariño en estos momentos. Unos mensajes a los que nos sumamos desde CiberCuba. ¡Pronta recuperación!