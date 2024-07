El Taiger se roba las miradas con su look para comprar en Louis Vuitton

El Taiger tiene una manera muy única de sorprender a sus seguidores, dejarlos con la boca abierta y de paso desencadenar una avalancha de críticas en su contra.

Esta vez el reguetonero se fue de compras nada más y nada menos que a una tienda de la marca Louis Vuitton, pero lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas fue el atuendo que escogió el cantante para ir hasta allí.

Un overol que dejaba al descubierto buena parte de su torso, gorra y botas fue el look de El Taiger para esta ocasión.

Semejante elección de vestuario provocó muchísimos comentarios, gran parte de ellos en tono de burla: “Y cómo te dejaron entrar sin ajustador”; “El vendedor de ajo de Guanabacoa”; “No es hacer compra es cargar los paquetes”; “Papá invierte en propiedades, deja el show que no hay tarima”; “Cuántos meses de embarazo tiene la panza esa mi rey”; “No te compraste ajustadores”; “Dice un viejo refrán que la mona aunque a vista de seda mona se queda”.

Sin embargo, también hubo algunos fanáticos que salieron en su defensa: “Leyendo los comentarios no entiendo por qué tanto hater. El Taiger es un artista muy humilde y que no está en na. ¿Por qué tanto odio? La humanidad va en decadencia”; “Lo mismo compra en Walmart que en Louis Vuitton, hace lo que le da la gana, tiene dinero y vive la vida, no como la pobre clase obrera que entra a las redes y todo lo envidia y critica”.

Y a ti, ¿qué te pareció este look de El Taiger para ir de compras?