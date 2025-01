Tras salir de la cárcel, Chocolate MC preocupa a sus fanáticos con una canción que habla de su muerte

Luego de salir de la cárcel Chocolate MC arremetió contra Harryson y al parecer contra las mujeres que a su juicio son responsables de su última estancia en prisión acusado de violencia doméstica.

Sin embargo, lo que más preocupó a sus fanáticos fue la canción con la que El Rey de los Reparteros acompañó su texto, en la que habla de sus deseos para el momento de su muerte.

“Harryson esta va dedicada a ti de parte mía y de José, y a todas, todas, todas esas que se hacen llamar mis mujeres y sumándolas todas no hacen la mitad de una Odalis, de una Isis, de una Daine, el momento está por llegar, ya casi, falta poco, solo que cuando llegue ese día sigan las instrucciones que les dejo en este tema, y no permitan que ninguna forme el teatro que hoy tienen armado con José”, escribió Chocolate en la publicación refiriéndose al fallecido reguetonero El Taiger.

Captura Instagram / Chocolate MC

“El día en que me muera será que Diosito me llevara donde mismo está mi abuela / Que los únicos que estén en mi velorio sean mi familia entera / Todos mis fanáticos enciendan en mi nombre par de velas, es lo que más quisiera / El día que me vaya quiero que con mi cuerpo hagan cenizas y las suelten en una playa / Y Orula y Eleguá bendigan a mis hijos pa’ que estén en talla”, dice una parte de la letra.

En otro momento de la canción llueven las indirectas a sus enemigos en la música y en su vida cotidiana, asegurando que no quiere para él la misma hipocresía que vio tras la muerte de El Taiger: “Si ahora aún estoy con vida y me maldicen no quiero sus falsas lágrimas si no estoy más pa´ alante / Si tú no me quisiste en vida cuando muera no me llores, quédate con tus coronas y tus flores / Y todos los que me ttraicionaron quédense aquí en esta vida, pa´ ver si en la otra hay menos traidores”.

Colegas en el género urbano cubano reaccionaron a su post: “Salud y larga vida mi hermano en la muerte ni se piensa asere”, escribió El Chulo en los comentarios. “Oye hay rey para rato”, le dijo Wow Popy.

Varios seguidores también comentaron preocupados: “Larga vida”; “Puedes estar seguro que el día que partas el reparto no será lo mismo”; “Sácate esa mala letra de arriba que tú vas a ser eterno”; “No va a existir el día que tú mueras tú eres la música cubana, la historia ya está escrita”; “El día que tú faltes no oigo más reparto”; “A ti hay que prenderte velas en vida, porque eres rey y tienes unos espíritus que te acompañan”.

No obstante, a medida que avanza el tema Chocolate deja claro que su gente lo volvió inmortal y que no se muere aunque lo maten.

