Heydy González celebra en familia el cumpleaños de su papá: "Gracias por ser mi mayor ejemplo de vida"

Heydy González y su familia festejaron por todo lo alto el 70 cumpleaños de su papá, el primero que festeja en suelo estadounidense.

La actriz compartió en Instagram varias fotos de la celebración junto a una hermosa dedicatoria para su progenitor.

“Aprendí de amor cuándo mi papá siempre iba por mí hasta donde yo estuviera. Aprendí de amor cuándo mi papá cada vez que no contestaba una llamada insistía una y otra vez para saber si yo estaba bien. Aprendí de amor cuando mi papá elegía darme mis gustos en vez de darse gustos él. Aprendí de amor cuando mi papá siempre me decía que era lo mejor para mí sin importar que yo me enojara. Aprendí de amor cuándo aún después de mil enojos y desobediencias mi papá decidió seguir apoyándome y confiar en mí. Aprendí de amor cuándo me di cuenta de que mi papá aun llegando cansado de trabajar me regalaba una sonrisa y quería saber de mi día. Aprendí lo que era el amor recibiéndolo de mi padre”, escribió la artista en un texto lleno de cariño.

“Papi, que la felicidad inunde tu corazón hoy. Gracias por ser mi mayor ejemplo de vida y por guiarme desde que me tuviste por primera vez en brazos. Te amamos mucho. ¡Qué bendición tenerte y disfrutarte! ¡Felices 70!”, le deseó Heydy.

En las fotos se ve al señor sosteniendo un pastel y con una sonrisa en su rostro disfrutando de este cumpleaños junto a sus seres queridos, en especial su hija, su esposa y su nieta Galilea.