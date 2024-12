Aly Sánchez celebra el sexto cumpleaños de su hija Sarah: El remolino de la casa

Vídeos relacionados:

Este 20 de diciembre está de cumpleaños la pequeña Sarah, la menor de las hijas Aly Sánchez y Roberto Balmaseda.

Un montón de felicitaciones recibió redes el remolino de la casa como cariñosamente le dice su familia.

“Feliz cumpleaños remolino. Gracias por tu risa contagiosa, por tus abrazos apretados y por esa manera única de iluminar cada rincón de nuestro hogar. Hoy, en tus seis años, celebro la niña maravillosa que eres y la gran mujer que estoy segura llegarás a ser”, escribió su orgullosa mamá en Instagram junto a unas preciosas fotos a propósito de esta fecha.

En los comentarios al post la actriz y amiga de Aly, Heydy González, también le dedicó una linda felicitación: “Mi niña preciosa feliz cumpleaños. Diviértete como tú lo sabes hacer. Que tu camino esté siempre lleno de amor y felicidad y que esa sonrisa hermosa nos siga iluminando la vida. Te amamos”.

No podían faltar las palabras de los amigos de su mamá Yoyi y Preña Palma, esos que la acompañan en muchas de sus travesuras.

“Felicidad tan bonita y grande tener una sobrina tan hermosa y con un corazón increíble mi niña grande. Happy Birthday”, le deseó Yoyi junto a un video de esos momentos únicos que han compartido juntos.

Preña Palma, por su parte, compartió una secuencia de fotos con Sarah, incluso algunas en las que era todavía una bebé: “¡Feliz cumpleaños a mi sobrina bella! No puedo creer lo rápido que estás creciendo, parece que fue ayer cuando eras una pequeñita llena de curiosidad y energía. Hoy te veo convertida en una persona increíble, llena de alegría, inteligencia y con un corazón enorme. Me siento afortunado de tener una relación tan especial contigo. Siempre me sacas una sonrisa, y compartir momentos contigo es un regalo que valoro muchísimo. Que este nuevo año esté lleno de sueños cumplidos, risas infinitas y mucha felicidad. ¡Te quiero muchísimo!”.

El pasado noviembre también estuvo de cumpleaños Sophia, la hija mayor de Aly y Roberto.

