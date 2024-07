Tope precios podría aumentar la escasez y el mercado negro en Cuba

El programa de monitoreo y denuncia de la (in)seguridad alimentaria en Cuba, (Food Monitor Program) advierte que la reciente medida adoptada por el gobierno para topar los precios de alimentos podría aumentar la escasez y el mercado negro en el país.

Food Monitor Program publicó en la red social X, un hilo donde detallaba las implicaciones de la nueva resolución.

"El Gobierno cubano establece la 'economía de guerra' e impone tope de precios a los alimentos básicos. Esta medida unilateral podría afectar al sector privado, desincentivar las inversiones, crear mayor desabastecimiento y amplificar el mercado negro. Además, da riendas sueltas a decretos ejecutivos sin consenso ni rendición de cuentas", señalaron.

El gobierno cubano anunció este lunes la implementación de topes de precios en seis productos básicos de alta demanda a través de la Resolución 225/2024, publicada en la Gaceta Oficial de Cuba.

Los productos afectados incluyen pollo troceado, aceites comestibles (excepto de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.

Esta medida las autoridades la presentan como un esfuerzo para mitigar el impacto de la inflación en los consumidores, eliminando el pago del Impuesto Aduanero en las importaciones de estos productos y fijando precios máximos de venta.

Los empresarios privados advierten que este no es el camino pero los nuevos precios fijados por las autoridades son los siguientes:

Pollo troceado: 680 pesos por kilogramo

Aceites comestibles (excepto de oliva): 990 pesos por litro

Leche en polvo: 1,675 pesos por kilogramo

Pastas alimenticias: 835 pesos por kilogramo

Salchichas: 1,045 pesos por kilogramo

Detergente en polvo: 630 pesos por kilogramo

Sin embargo, lejos de tranquilizar a los cubanos, esta resolución del gobierno está generando reacciones de temor entre la población que conoce de primera mano lo que ocurre cuando se topan los precios en Cuba.

El abogado Manuel Viera expresó su frustración ante la situación. "¡Nos van a matar de hambre! Ningún importador privado correrá el riesgo de importar y que el dólar fluctúe sin poder mover el precio. ¡Es un suicidio económico!", dijo.

En su criterio los productos serán vendidos en el mercado negro. "Luego, cuando se acabe, ¡tendremos que hacer como el chivo!", dijo en referencia a comer yerba, papel, basura, o lo que sea.

Facebook Manuel Viera

Al igual que Viera, otros cubanos ya están denunciando la falta de productos en las tiendas.

"¿Alguien me puede decir en qué mipyme puedo comprar leche en polvo a 1,675 pesos el kilo? ¡Ayer había a 2,500 pero hoy no! La de los niños del día primero todavía no la venden en las bodegas! Ahora tienen precios topados... ¡pero no hay leche!", preguntó el abogado.

Las opiniones de los expertos no son alentadoras. El reconocido economista cubano Pedro Monreal también analizó las posibles consecuencias de esta resolución.

Según Monreal, "en vez de utilizar el mercado para flexibilizar el plan, entumecen el mercado con el plan". En su perfil de X, el experto señaló que esta medida obliga a las empresas privadas nacionales a adoptar el método soviético de formación de precios, lo cual considera un error.

"Es un craso error el empecinamiento con un cálculo económico de naturaleza burocrática en vez de uno apoyado en precios de mercado", concluyó.

Mientras que el gobierno defiende la medida como un alivio frente a la inflación, los ciudadanos y especialistas temen que estas regulaciones agraven la escasez y fomenten el mercado negro, afectando aún más la ya delicada situación económica del país y la escasez de alimentos.