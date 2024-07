Piden visa humanitaria para niña cubana con leucemia

Una madre cubana está pidiendo ayuda para conseguir una visa humanitaria para su hija de cinco años, quien padece leucemia desde que tenía dos.

"Recurro a las redes sociales con la esperanza que alguien me pueda ayudar, créanme que hacer esto no es de mi agrado y me duele cantidad exponer las fotos de mi niña, pero necesito ayuda", dijo Janet Oliva en Facebook.

Según relató, la pequeña debutó con Leucemia LLA el 3 de noviembre de 2021 y desde entonces se atiende en el Instituto de Hematología en La Habana.

Durante su tratamiento se mantuvo bastante estable y en marzo pasado terminó su tratamiento completo, pero al realizarle el medulograma para ver si ya estaba curada, los resultados arrojaron que tenía más células malignas y la médula estaba infiltrada.

Captura de Facebook / Janet Oliva

"Comenzó nuevamente el 10 de junio con el tratamiento de recaída, que es más fuerte que los anteriores. En estos momentos nos encontramos ingresadas en el hospital, y estamos buscando la ayuda necesaria para poder aplicar a la visa humanitaria para poder atender a mi niña. Yo hablé con un médico del hospital Niklaus y él me dijo que me la iba atender", reveló.

"En el Instituto de Hematología en Cuba los médicos son excelentes y a pesar de todo el trato y la dedicación [que] es buena, pero no existen suficientes recursos para dicho tratamiento tan fuerte, que son estos esquemas. Por eso estoy tratando de solicitar la visa humanitaria", agregó.

Artistas cubanos se han hecho eco de la petición de esta angustiada madre.

"Dios, pon tu mano milagrosa para la cura de esta princesa", dijo en Facebook el humorista Andy Vázquez.

"Necesita una visa humanitaria, compartan por favor", pidió Oniel Bebeshito en su cuenta de Instagram.