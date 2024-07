Turistas colombianos se sorprenden al llegar a su Airbnb en La Habana: "Menos mal en los comentarios avisaban"

Muchas personas optan por hospedarse en Airbnb en vez de hoteles cuando viajan, como el caso de una pareja de colombianos que decidieron alquilar un piso en La Habana en vez de en uno de los hoteles de la capital de Cuba. Sin embargo, la pareja no pudo evitar quedarse asombrada por el contraste entre el exterior del apartamento y el interior.

Tal y como enseñaron en un video publicado que publicaron en su cuenta de TikTok, Angie y Jack (@angieyjack24) cuando llegaron al apartamento se encontraron un edificio antiguo. Sin embargo, a pesar del aspecto descuidado de las zonas comunes, una vez entraron en el apartamento que habían reservado se dieron cuenta que el lugar no tenía nada que ver con el resto del edificio.

El contraste era significativo, ya que el apartamento estaba arreglado, cuidado y limpio.

"Menos mal que en los comentarios avisaban", comentaron junto al video, que supera 1,4 millones de visualizaciones en TikTok.

"¿Quién en su sano juicio va a Cuba?", "Igual cuando se vaya la luz ahí con esos pasillos oscuros, parece una película de terror", "A mi me tocó una estatua de santería debajo de la cama", "Omg, no me lo esperaba", "Salió muy literal el "no juzgues un libro por su portada"" o "Me paso igual cuando fui jaja", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo.