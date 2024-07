Fanática tras polémico momento en concierto de Bebeshito: "No quise agredir a nadie y menos robarle"

El incidente entre Oniel Bebeshito y una fanática durante su más reciente concierto en Camagüey ha dado mucho de qué hablar en las redes, incluidas varias críticas contra el cantante y su seguridad.

La joven, que se hace llamar en Instagram “La tigreza hp”, se lanzó en dos ocasiones sobre el reguetonero en pleno escenario y la seguridad del lugar la sacó a la fuerza.

En su perfil en esa red social, la fanática reaccionó a lo sucedido dejando claro que nunca quiso hacerle daño al artista y que contra ella cometieron un abuso, y es que ciertamente en las imágenes se ve como una persona de seguridad se la lleva con violencia y la empuja con fuerza fuera de la tarima.

“No quiero ningún tipo de fama o dinero por esto solo quiero que se aclare lo sucedido con Oniel que solo quise abrazarlo al igual que hice en La Habana. Conmigo hicieron un abuso el seguridad ese pero no importa allá arriba hay un dios no quise agredir a nadie y menos robarle no soy de esas personas todo el mundo me conoce ahora nada todavía en breve... Oniel solo quería abrazarte al igual que cualquier fan una disculpa si te agredí en algún momento. Es todo lo que tengo que decir”, escribió en una de sus stories.

La muchacha compartió en esa sección efímera otro momento en el que sí pudo abrazar al cantante durante un concierto en el Liceo de Regla en La Habana, algo que al parecer quería repetir en esta ocasión.

“La tigreza hp” también agradeció públicamente a todos los que la han apoyado tras el incidente y añadió en otra publicación: “Ya veo que las burlas y los chantajes se hacen más viral que los sentimientos de una persona hacia otra el cariño y el respeto hacia un artista que mundialmente está pegao y yo como fan solo fui a tocarlo”.

Bebeshito, sin embargo, reaccionó a las críticas señalando que no tiene nada por lo que disculparse y que el seguridad que la sacó a la fuerza no forma parte de su equipo.