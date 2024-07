DeSantis pide el voto por Trump: "Enviemos a Biden de regreso a su sótano"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió este martes apoyo para el candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, subrayando la necesidad de un líder activo a diario para dirigir el país.

"Enviemos a Joe Biden de regreso a su sótano y enviemos a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca", dijo durante su intervención en la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana, que se desarrolla en Milwaukee.

En el evento, que contó con la presencia de Trump, DeSantis sostuvo que el presidente actual, Joe Biden, no está capacitado para cumplir con sus responsabilidades.

"Nuestros enemigos no limitan sus diseños entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Necesitamos un comandante en jefe que pueda liderar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estados Unidos no puede permitirse el lujo de cuatro años más de fin de semana en la presidencia de Bernie", afirmó.

En su discurso, el antiguo rival del expresidente en las primarias, instó a los votantes a apoyar a Trump, quien a menudo lo ridiculizaba con el apodo "mojigato".

Además, mencionó el atentado sufrido por Trump en el mitin del pasado sábado en Pensilvania, donde el candidato resultó herido en una oreja.

"Trump ha sido demonizado, perseguido, y casi pierde la vida. No podemos permitir que caiga, ni que caiga Estados Unidos", afirmó el gobernador floridano.

El gobernador concluyó su intervención con un llamado a la unidad del partido: "Hagamos que el que fue nuestro presidente número 45 sea también nuestro presidente número 47".

El lunes Trump fue proclamado como el candidato republicano a las elecciones del venidero mes de noviembre, mientras aprovecha el impulso político que le ha dado el atentado del pasado sábado, donde resultó herido en una oreja.