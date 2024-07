Arturo Sandoval será homenajeado por el Kennedy Center de Estados Unidos: "Me siento profundamente honrado"

El músico cubano Arturo Sandoval sigue sumando reconocimientos y este año será homenajeado por el Kennedy Center, que cada año selecciona a un grupo de artistas importantes y destacados para sus Kennedy Center Honors, celebrando a sus homenajeados con una gala llena de estrellas.

Entre los homenajeados de este año se encuentran los Grateful Dead, Bonnie Raitt y Arturo Sandoval, así como al director Francis Ford Coppola y la institución de Harlem, el Apollo Theater.

Arturo Sandoval, trompetista y compositor de jazz, reaccionó a este reconocimiento diciendo:

"Me siento profundamente honrado y profundamente agradecido de ser seleccionado para recibir los prestigiosos Honores Kennedy Center. Este reconocimiento es un hito extraordinario en mi carrera y un testimonio del apoyo y el aliento que he recibido de mi familia, amigos, colegas y fans. A lo largo de mi viaje, me he esforzado por crear, realizar e inspirar con pasión e integridad. Ser reconocido por una institución tan estimada valida mis esfuerzos y me motiva a seguir superando los límites de mi arte".



El músico salió de Cuba en 1990 y en 2013 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama.

La 47° edición del Kennedy Center se celebrará el 8 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington.