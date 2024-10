Arturo Sandoval llega a los 74 años más activo que nunca

Arturo Sandoval Foto © Facebook / Arturo Sandoval

Arturo Sandoval, el legendario trompetista cubano, celebró este domingo 27 de octubre su 74 cumpleaños con la misma energía y vitalidad que ha caracterizado su carrera.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el músico expresó su gratitud a todos los seguidores que lo han acompañado en su larga trayectoria.

Captura de pantalla Facebook / Arturo Sandoval

“Nunca imaginé que a mis 75 años de edad iba a estar tocando tantos conciertos y viajando por el mundo”, escribió, dejando entrever la dedicación que aún le impulsa a seguir sobre el escenario, aunque confesó que “a veces me siento cansado, hasta me cuesta caminar”.

Sandoval, quien ha conquistado múltiples premios Grammy y es conocido por su virtuosismo y fusión de jazz y ritmos latinos, compartió también su experiencia personal sobre la energía que lo invade al momento de tocar.

“Cuando me subo al escenario me olvido de todo y me llega una energía que me transforma en otra persona. Bendito sea Dios, es lo único que puedo decir”, señaló el músico cubano, cuyo mensaje ha resonado profundamente entre sus seguidores.

A lo largo de los años, Sandoval ha demostrado un compromiso inquebrantable con la música. Desde sus inicios en Cuba y su posterior traslado a Estados Unidos, su carrera ha sido un ejemplo de perseverancia y superación, convirtiéndose en un referente para músicos de diversas generaciones.

Sandoval sigue siendo una inspiración, no solo por su habilidad musical, sino por civismo, su amor por Cuba, su denuncia de la dictadura y su capacidad de trascender fronteras y mantener vivo su amor por el arte en cada presentación.

El músico sigue sumando reconocimientos y el domingo 8 de diciembre será homenajeado por el Kennedy Center, que cada año selecciona a un grupo de artistas importantes y destacados para sus Kennedy Center Honors, celebrando a sus homenajeados con una gala llena de estrellas.

Entre los homenajeados de este año se encuentran los Grateful Dead, Bonnie Raitt y Arturo Sandoval, así como al director Francis Ford Coppola y la institución de Harlem, el Apollo Theater.

"Me siento profundamente honrado y profundamente agradecido de ser seleccionado para recibir los prestigiosos Honores Kennedy Center. Este reconocimiento es un hito extraordinario en mi carrera y un testimonio del apoyo y el aliento que he recibido de mi familia, amigos, colegas y fans. A lo largo de mi viaje, me he esforzado por crear, realizar e inspirar con pasión e integridad. Ser reconocido por una institución tan estimada valida mis esfuerzos y me motiva a seguir superando los límites de mi arte", expresó el artista.



El músico salió de Cuba en 1990 y en 2013 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama.