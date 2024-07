Yomil en medio de su gira por Europa: "La música que estamos haciendo no está cruzando fronteras"

Yomil Hidalgo continúa su gira por varias ciudades de Europa, sin embargo, este recorrido sirvió al reguetonero para reflexionar sobre el alcance que está teniendo la música del género urbano cubano fuera de las fronteras de la isla.

En una de sus stories de Instagram, el cantante cubano dejó sus opiniones al respecto, algo que podría ser de ayuda a los jóvenes exponentes que también buscar llevar su música a otros continentes.

“Esta gira me ha venido muy bien, entendiendo que la música que estamos haciendo no está cruzando fronteras, de este lado del mundo se está consumiendo la música muy diferente a la que estamos haciendo”, explicó Yomil en su texto.

Captura Instagram / Yomil

No obstante, las reflexiones del artista no indican que vaya a rendirse, sino más bien a reorientar su música hacia lo que se consume internacionalmente.

“Estoy loco por regresar a Cubita para centrarme en retomar mi carrera siento que me achanté y conozco mi potencial y no me puedo dar ese lujo, vamos a ponernos de ping* asere como siempre”, aseguró el reguetonero.

Desde hace varias semanas Yomil, en compañía de su pareja Daniela Reyes y sus músicos, han recorrido ciudades de España, Italia y Alemania.

La próxima presentación del reguetonero será el 24 de julio como parte de la primera edición del festival Barcelona Goes Reggaetón, en el que también estará Gente de Zona.