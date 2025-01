Yomil tiene problemas con policías de tránsito en Cuba y los llama prepotentes

Yomil Hidalgo tuvo problemas recientemente con policías de tránsito en Cuba y la experiencia fue tan negativa que terminó calificándolos de prepotentes y de tratar mal a los ciudadanos.

En una directa que replicó en redes Papel Encara, el reguetonero visiblemente molesto contó que unos policías le exigieron un “somatón” (revisión técnica que se le hace a los vehículos), algo que no sabía que tenía que llevar consigo mientras manejaba su auto.

“Siempre una de mis críticas con la policía de este país es que si ustedes son la autoridad y ustedes están haciendo bien su trabajo y tienen la razón supuestamente, no tienen que hablarle en mala forma ni tratar mal a los ciudadanos, porque al final uno no está jugando, uno no está perdiendo el tiempo, uno está trabajando y te hacen perder todo el tiempo del mundo”, dijo Yomil.

“Cuando tú quieres que te den una explicación de por qué están haciendo mal su trabajo, ellos no te dan esa explicación y te tratan con prepotencia”, añadió Yomil, refiriéndose al momento en que les pidió que le dijeran en qué lugar está reglamentado que debe andar siempre con dicho “somatón”.

“Dónde explica la ley que se tiene que andar con un somatón”, cuestionó Yomil, recalcando que por esta infracción le quitaron ocho puntos a su licencia.

“Cuando uno tiene la razón y pide de forma respetuosa que te den una explicación ellos no te la dan y todo es con la prepotencia, por eso es que yo he tenido aquí mis percances fulas, nivel dios, con ellos mismos”, aseguró el cantante.

El reguetonero agregó que siempre que un policía lo ha tratado con respeto él ha respondido de la misma manera y hasta se ha tirado fotos con ellos cuando se lo han pedido.

