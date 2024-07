Miles de santiagueros en la calle por la Conga de los Hoyos

La tradicional “invasión” del pueblo santiaguero, que cada julio colma las calles de su ciudad al ritmo de la Conga de los Hoyos, va dejando, este sábado, imágenes de mucha población en las avenidas principales y de policías para resguardar a los participantes.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, oriundo de esa ciudad, calificó el momento como un “mar de pueblo y de policías, al tiempo que compartió imágenes de la celebración.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

“El toque característico de esta centenaria Conga Santiaguera, como si fuera el paso arrollador de un «Tren», atrae a miles de cubanos y también deja a su paso muchos jóvenes lesionados y asesinados que, aprovechan el tumulto para cobrar venganza, tras alguna pelea antigua”, denunció el comunicador en su perfil de Facebook.

En otro video, Mayeta Labrada, comparte como los militares y policías cubanos son movilizados a la conga para reprimir cualquier atisbo de insurrección.

El usuario identificado como Aris Arias Batalla, dijo que en la ciudad oriental además de los festejos que traía esta conga, también se hizo presente la lluvia, de una manera suave e intermitente.

En 2022, el fragmento de una conga santiaguera que describe la escasez alimentaria y de otros productos básicos que sufren los cubanos se viralizó en redes sociales, dejando abierto también el debate entre la resiliencia como virtud o el excesivo aguante como desgracia.

“Ya no me dan carne de res / ni de primera ni segunda / el café me lo dan ligao / la [olla] multipropósito perdió la junta…Me quitaron el jabón de baño/ el de lavar con el detergente/ me quitaron una libra de azúcar / y liberaron la pasta de dientes”, dice el estribillo del tema que ha llamado tanto la atención, cantado por Rubestier Porte Carrión.

Las imágenes mostraban al pueblo santiaguero coreando el tema y perfectamente entregado al momento musical, más allá de la tragedia que entraña la letra.

Ese mismo año, imágenes represivas de la policía cubana deteniendo a golpes a un hombre durante la Conga se compartieron en varios sitios de redes sociales.

En uno de ellos se ve el momento en que más de una decena de policías paró a golpes un incidente en medio del multitudinario evento cultural y se vio a un agente pegándole a un hombre con una tonfa.