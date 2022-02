Conga santiaguera se vuelve viral: "Ya no me dan carne de res y a los siete años nos quitan la leche"

El fragmento de una conga santiaguera que describe la escasez alimentaria y de otros productos básicos que sufren los cubanos se viralizó en redes sociales en los últimos días, dejando abierto también el debate entre la resiliencia como virtud o el excesivo aguante como desgracia.

“Ya no me dan carne de res / ni de primera ni segunda / el café me lo dan ligao / la [olla] multipropósito perdió la junta…Me quitaron el jabón de baño/ el de lavar con el detergente/ me quitaron una libra de azúcar / y liberaron la pasta de dientes”, dice el estribillo del tema que ha llamado tanto la atención.

“Ya no existen los reyes magos / desaparecieron los juguetes. / Los niños están embarcaos / a los siete años les quitan la leche”, añade la canción, que pertenece a la popular Conga de los Hoyos y está incluida en el documental Lázaro and the Shark: Cuba under the surface, dirigido por el cubanoamericano William Sabourin O'Reilly.

Las imágenes muestran al pueblo santiaguero coreando el tema y perfectamente entregado al momento musical, más allá de la tragedia que entraña la letra.

La conga en cuestión para unos es ejemplo de resiliencia y de una maravillosa capacidad de “reírnos de nuestras desgracias”, mientras que para otros es la evidencia de una resistencia que avergüenza, porque hace poco por promover un cambio positivo en el cotidiano de vida de millones de cubanos.

“¿Y en serio después nos preguntamos porque la dictadura ha estado en el poder por 63 años? 62000 milenios van a durar”, lamentó una internauta en redes sociales.

“Cuba maravilla donde el pueblo baila, canta y goza al ser oprimido. ¿Forma de protesta o masoquismo?, acotó otro comentarista siguiendo la misma idea.

No obstante, críticas y lamentos aparte, la mayoría no duda en apreciar el talento musical de sus protagonistas, y de ello dan fe decenas de comentarios.

“Hot hot. No hay casualidad, así es Santiago de Cuba”; “esa es la tierra caliente, sabrosura viva”, "bravo", “¡qué viva la cultura popular tradicional!”, "eso está volao", "me encantó, no esperaba menos de los santiagueros", son algunos de ellos.

"¡Qué conga más pegadiza esta y que realista también!, ¿dónde estará el muchacho que la canta?", comentó la activista Iliana Hernández.

“Santiago sigue siendo Santiago: nos quitaron la carne de res y el café nos lo dan mezclao”, sentenció otro internauta.

Lázaro and the Shark: Cuba under the Surface, el largometraje documental en el que está incluido la que podría llamarse "conga de la escasez", profundiza en el mundo de las competencias de ese género en el Carnaval de Santiago de Cuba.

El líder de la Conga de Los Hoyos, Lázaro, está decidido a ganar el codiciado galardón que se otorga al barrio que presente la conga más espectacular, y con ese fin se une a sus vecinos para encontrar los materiales -en medio de todo tipo de carencias- que necesita para su fin.

“A medida que se acerca la competencia, vemos mucho más que el deseo de Lázaro de ganar un honor local. Estamos inmersos en la pregunta que está en el centro de la lucha por el futuro de Cuba: seguir viviendo en el legado de una revolución que ha dejado a su pueblo en una lucha constante de pobreza, o abrazar una visión vital más peligrosa: la de ¿vivir en libertad?”, reseña una sinopsis que es, también, descripción de la actual realidad cubana.