Justicia chilena desestima demanda de cubano agredido por Mijaín López en Juegos Panamericanos 2023

La demanda de Damián Montes de Oca Iglesias, el cubano agredido por Mijaín López y otros integrantes de la delegación cubana en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, fue desestimada por la Fiscalía chilena, según reveló Diario de Cuba citando como fuente al demandante y a su abogada.

Montes de Oca explicó que "la demanda fue cerrada supuestamente por faltas de pruebas. Así funciona la Justicia en este país. Todo muy rápido, la verdad, y las pruebas fueron enviadas. Ni siquiera pasaron dos meses y cerraron el caso en Fiscalía".

El joven presentó videos de la agresión como parte del archivo probatorio para establecer el caso. La demanda estaba presentada ante Carabineros (institución policial chilena), y fue tramitada por la Fiscalía de la Comuna de Maipú, la comuna en la que se encuentra ubicado el estadio de béisbol donde Damián fue agredido.

Sin embargo, la denucia fue cerrada “a la fuerza, Maipú es la comuna que más comunistas tiene en Santiago de Chile", apunta Montes de Oca, insinuando un matiz político en su caso.

Su abogada Pía Balbontín Díaz, quien lo asesoró durante este caso, agregó otros elementos que apuntan que el contexto no favoreció al cubano.

"En estos momentos, en Chile, las personas indocumentadas no son prioridad nacional, y este chico es indocumentado. Para las autoridades, él no es nada en este país. Ahora hay un tema de crisis migratoria muy fuerte aquí", explica.

“Yo estaba en el estadio cuando Mijaín López le dio el golpe a este chico, pero Carabineros no intercedió porque venía protegiendo a la delegación oficial cubana. La Fiscalía podía haber seguido con la investigación, pero él no fue a constatar lesiones. Mijaín se volvió para Cuba poco después. Entonces la Fiscalía no le dio curso a esta denuncia, no le dio prioridad al ver los datos de él (de Montes de Oca)", describe la también especialista en Derechos Humanos, Migraciones y Refugio.

De hecho, la jurista rememoró otro acontecimiento ocurrido durante la cita deportiva continental y en el que durante un torneo de voleibol "la Policía sacó a tres cubanos de las gradas por el comportamiento que tenían”.

Un agregado a todo este hecho lo expone Balbontín al sentenciar que "a todo lo anterior, hay que añadir que estamos en Chile bajo un gobierno comunista".

Las eperanzas del cubano Montes de Oca para hacer justicia ante el hecho de violencia vivido, quedaron engavetadas en las oficinas de la Fiscalía.

"Como mínimo esperaba una sentencia donde no dejaran ingresar más a Chile a Mijaín, o que al ingresar a territorio nacional tuviera que presentarse por tener la causa abierta en su contra. Por parte de las autoridades chilenas no hicieron su trabajo como debe ser, eso estuvo muy mal institucionalmente", dijo.

Aunque una sanción sobre Mijaín era algo que se veía complicado, debido a que Chile y Cuba no tienen firmados acuerdos de extradición.

“Era bastante complicado que lo imputaran acá", concluye la abogada.

El joven cubano había interpuesto la denuncia ante Carabineros el 26 de octubre de 2023, dos días después que Mijaín lo golpeara en la cara durante un partido de béisbol de los Panamericanos.

"Rellené el formulario donde relaté cada uno de los detalles sucedidos. Principalmente denuncié también el no actuar de Carabineros en el estadio de béisbol al no querer procesar el caso ya que implicaría la detención del propio embajador de la marca Panam Sports (Mijaín López)", dijo Damián en aquella oportunidad.

Hasta ese momento, el joven villaclareño precisó que las autoridades cubanas no habían intentado comunicarse con él por lo sucedido, y que "mucho menos han pedido disculpas públicas", tampoco lo había hecho el agresor.

El legendario expelotero cubano José Ariel Contreras calificó de "vergüenza" la galleta del luchador al manifestante, y lamentó especialmente que ambos -él y Mijaín- sean pinareños.

Mijaín López, cuatro veces campeón olímpico de lucha grecorromana, se encuentra por estas fechas en Francia para participar en los Juegos Olímpicos de París, donde será el abanderado de la delegación cubana.