Choque entre un camión y un auto de la fiscalía en Contramaestre, Santiago de Cuba

Un camión presuntamente cargado con tanques de cloro y un auto moderno marca Gely de la fiscalía chocaron este martes en las inmediaciones del poblado de Aguacate, entre el municipio Contramaestre y Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba.

No está claro si hay algún herido como consecuencia del impacto.

Un breve video difundido en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones permitió apreciar que el auto moderno sufrió un fuerte golpe en su parte delantera.

Varios internautas coincidieron en afirmar que el auto siniestrado es de la “fiscalía”.

“Ese tipo de la fiscalía venía a mil. Parece que se quedó dormido y el chofer del camión trató por todos los medios de salir de la carrera, pero el Gely todo el tiempo fue para arriba del camión e impactó contra las gomas traseras del camión”, escribió un comentarista con conocimiento de lo ocurrido.

“Hasta donde me dijeron es un carro cargado de tanques de cloro atrás que lo chocaron”, apuntó otra joven.

Un tercer comentarista calificó de “lamentable” la escena, y se refirió al exceso de velocidad, las malas condiciones de la carretera y la imprudencia de los conductores como una suma altamente peligrosa en situaciones similares.

“Además de lo que todos ya sabemos, que es la imprudencia de muchos choferes, yo invito a algún editor de fotos a que me señale en el vídeo algún poste o medio de iluminación en todo el lugar del siniestro”, acotó otro usuario del grupo.

Una testigo que pasó por el lugar afirmó que todavía a las 11 a.m. estaban en el lugar los vehículos y que no habían llegado los peritos, aunque advirtió que no vio sangre por la zona.

En las últimas semanas se ha reportado una elevada cifra de accidentes de tránsito en Cuba, muchos de ellos con saldo mortal.

En el caso concreto de Santiago de Cuba, son varios los reportes que dan cuenta de incidentes viales en la provincia.

No obstante, las autoridades cubanas afirmaron a inicios de este mes que en el primer semestre de 2024 se registraron en el país 543 accidentes de tránsito menos que en la misma etapa del año anterior.

El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito del Ministerio del Interior (MININT), informó en el programa televisivo oficialista Mesa Redonda que entre enero y junio hubo 81 fallecidos menos (23%) y una reducción de 151 lesionados (5%) en relación con los mismos meses de 2023.