Cuatro personas mueren en accidente de tránsito en carretera de Camagüey

Cliver Álvarez Mayo, Dailenis Silva y el auto que los atropelló y, tras incendiarse, provocó la muerte de otras dos personas Foto © Facebook

Cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en la carretera que lleva a la playa de Santa Lucía, en Nuevitas, provincia de Camagüey.

El siniestro ocurrió en la comunidad Las 80, cuando dos jóvenes que viajaban en un auto rumbo a la playa se detuvieron y bajaron del vehículo -al parecer, para orinar-, pero lo hicieron por la senda contraria a la suya y fueron atropellados por otro carro que transitaba en esa dirección, según información de personas allegadas a las víctimas.

Captura de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Una fuente consultada por el diario independiente CubaNet confirmó esta versión de los hechos, e identificó a los jóvenes como Cliver Álvarez Mayo, de 17 años, quien murió de manera instantánea; y Dailenis Silva, de 19 y que falleció en el hospital de Nuevitas. Ambos residían en el municipio de Manatí, en la provincia de Las Tunas.

Captura de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

El automóvil que impactó a lo jóvenes se volcó tras el choque, cayó en la cuneta y se incendió, muriendo dos de sus ocupantes “calcinados por la explosión”, informó CubaNet. Otras dos personas que viajaban en los asientos delanteros de este vehículo lograron salir con vida.

Hasta el momento no ha trascendido la identidad de los otros dos occisos. En tanto, se afirma que hay al menos dos personas con heridas de gravedad y una con lesiones menores, pero esta información no ha podido ser corroborada por CiberCuba.

Ni las autoridades ni medios de prensa locales han brindado información sobre el fatídico accidente, que ha conmocionado tanto a residentes de Camagüey como de Las Tunas.

Personas allegadas a las dos víctimas identificadas han expresado su dolor en redes sociales y transmitido condolencias a sus familiares.

Captura de Facebook/Yadianna Ávilas Pérez

“No sabes el dolor que nos ha causado esto, mi compañero de aula; no sabes el dolor que me va a dar cuando yo entre a mi aula y no te vea. Siempre estarás en mi corazón, mi vida. Que descanses en paz, te me fuiste muy joven, mi corazón. EPD Cliver”, escribió en Facebook Yadianna Ávilas Pérez.

“Hoy nos entristece la dolorosa noticia de tu partida, tú que estabas llena de vida y de alegría, con tu presencia nada era aburrido y, aunque hoy estés en (el) cielo, nunca te olvidaremos. EPD amiga”, fueron las palabras de Armín Santiesteban Barcena para Dailenis.

Captura de Facebook/Armín Santiesteban Barcena

En otro accidente vial ocurrido el miércoles, murió Omar Rafael García Lazo, de 44 años, un alto funcionario del Partido Comunista de Cuba (PCC) que estaba incluido en la lista de represores del régimen. El hombre iba de regreso a La Habana, pero no han trascendido otros detalles sobre el incidente.

El martes, una mujer sufrió heridas de gravedad al ser impactada por un carro de turismo cuando conducía una bicicleta por la carretera Jiguaní-Baire, en Granma.