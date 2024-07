Kamala Harris responde a Joe Biden: "Mi intención es ganar esta nominación"

“Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación”, ha escrito en X Kamala Harris, de 59 años y actual vicepresidenta de Estados Unidos, a la confianza depositada en ella por el mandatario Joe Biden, tras desistir de la carrera presidencial.

Más temprano, el presidente estadounidense, mediante un comunicado, anunciaba su intención de abandonar la carrera hacia una nominación del Partido Demócrata rumbo a las elecciones del venidero 5 de noviembre.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, señaló Biden en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X.

No obstante, antes de otras especulaciones, el mandatario dejó sentado su apoyo a Harris, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, sentenció Biden.

Asimismo, la vicepresidenta además de agradecer el visto bueno del mandatario también expresó el reconocimiento a los años de servicio de Biden al frente de la nación.

“En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como Presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país”, dijo Harris.

El pequeño mensaje termina con la pretensión de hacer todo lo que está a su alcance “para unir al Partido Demócrata —y unir a nuestra nación— para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025”.

Aunque Kamala cuenta con el apoyo del presidente Biden, su nominación debe vencer varios procesos, incluido sobrepasar a otros posibles contendientes.

Si bien es cierto que a su favor, también está, ser la más conocida en el ámbito nacional estadounidense y, de una posible contienda, pudiera continuar con los fondos de campaña que tiene Biden al estar junto a él en la boleta, también resuenan otros nombres en el lobby demócrata.

Entre ellos están los gobernadores de California, Gavin Newsom; de Illinois, J. B. Pritzker; de Michigan, Gretchen Whitmer; de Colorado, Jared Polis; y el de Pensilvania, Josh Shapiro.

A la Convención Nacional Demócrata, que inicia el 19 de agosto, se puede llegar con dos escenarios: una alternativa es el candidato ya acordado, lo que haría de la reunión un simple procedimiento. Otra es con varios posibles sucesores, lo que obligará a la votación, que no terminará hasta que haya una mayoría y se designe al relevo de Biden.

Primera afroamericana (de origen asiático y caribeño) en proclamarse senadora por California desde 2016 y exfiscal general de ese estado, el más poblado de EE.UU., Harris fue considerada por los expertos políticos como el soplo de aire fresco que necesitaba la candidatura demócrata en 2020 y que arrastró millones de votos hasta convertir a Biden en el presidente más votado de la historia del país en esa contienda.

Nacida en Oakland, el 20 de octubre de 1964, Harris estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Howard y en el Hastings College of the Law de la Universidad de California. Por su edad, perfil y preparación, fue vista como la siguiente candidata a la presidencia, sobre todo cuando al inicio de su mandato Biden se consideró un presidente de transición, que no buscaría reelegirse.