Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos

Kamala Harris se ha convertido este sábado en la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia de los Estados Unidos, luego de Joe Biden se proclamara presidente tras ganar en Pensilvania.

Nada más hacerse público que Biden será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Harris compartió un vídeo en Twitter en el que se le ve vestida con ropa deportiva y hablando por teléfono con el presidente electo. "Lo hicimos, Joe. Vas a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos", dijo haciendo gala de su contagiosa sonrisa.

Primera afroamericana (de origen asiático y caribeño) en proclamarse senadora por California desde 2016 y ex fiscal general de este estado, el más poblado de EE.UU., Harris ha sido considerada por los expertos políticos como el soplo de aire fresco que necesitaba la candidatura demócrata y que ha arrastrado millones de votos hasta convertir a Joe Biden en el presidente más votado de la historia del país, según recoge el diario El Mundo.

Hija de Shyamala Golapana, una científica hindú, experta en la investigación del cáncer de mama, que emigró en la década de 1960 a los Estados Unidos y de un padre economista, nacido en Jamaica, apasionado del jazz y coleccionista de vinilos, que trabajó como profesor en la Universidad de Wisconsin, Kamala Harris llega a la Vicepresidencia avalada por su trayectoria como senadora, opuesta a las políticas migratorias de Trump, partidaria de la legalización del cannabis y en contra de las armas de fuego, según La República.

Nacida en Oakland, el 20 de octubre de 1964, Harris estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Howard y en el Hastings College of the Law de la Universidad de California. Por su edad, perfil y preparación, los expertos aseguran que tendrá un papel relevante en el Gobierno de Biden toda vez que éste ha dicho que no pretende presentarse a la reelección por lo que ella podría postularse como presidenta en 2024.

Con las raíces ancladas en el fondo

En su autobiografía, "Las verdades que preservamos", Kamala Harris aclara que su nombre se pronuncia "coma-la", que en hindú significa flor de loto, una planta de río con flores en la superficie y raíces bien ancladas al fondo.

Su esposo, el abogado Douglas Emhoff, con quien Harris tiene dos hijos veinteañeros, ha confesado públicamente lo mucho que la ama su familia "por su sonrisa brillante, su risa contagiosa, sus palabras adecuadas, su comida deliciosa y su banda sonora increíble".

Ella combina como nadie la sonrisa y el rigor. En su etapa de fiscal, que comenzó en 2003, destacó por su mano dura contra los abusos de las corporaciones y por suavizar las penas de cárcel, movida por su afán de recortar el número de presos y vigilar que la Policía no peque de ramalazos racistas, informa Vanitatis.

Feminista y defensora del medio ambiente, la prensa conservadora cree que al representar el ala más liberal del Partido Demócrata, el ascenso de Kamala Harris a la Vicepresidencia de los EE.UU. puede tener algún efecto sobre los mercados porque si Biden sufriera algún problema de salud, debido a su avanzada edad (78 años), ella tendría que sustituirle y su perfil menos moderado asusta, según OKDiario.

Detrás de su sonrisa contagiosa hay una mujer que se crece en los debates políticos. Puede dar fe de ello Biden con quien se enfrentó en el primer debate demócrata. Entonces lo acusó de oponerse al envío de alumnos de piel negra a colegios donde estudia una mayoría blanca. Y para dejar constancia, compartió en 2019 una foto de su etapa como alumna que participó en un plan del Gobierno que repartía niños de diversas etnias por los colegios.

Hoy esa niña ha hecho historia.