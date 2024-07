Tribunal de Londres celebra audiencia de apelación en el caso del Banco Nacional de Cuba

En el enésimo giro de la historia, el Banco Nacional de Cuba (BNC) informó este miércoles que el Tribunal de Apelación de Londres analiza nuevos detalles en el caso del litigio entre el gobierno cubano y el fondo inversor CRF Limited I.

A través de un comunicado, el BNC expuso que “el 4 de abril de 2023 la Alta Corte de Inglaterra y Gales emitió un fallo en el que planteaba que debía analizarse si el fondo buitre CRF I Limited era o no acreedor del Banco Nacional de Cuba”.

Como parte del proceso, el Tribunal de Apelación de Londres tenía previsto realizar este 24 de julio una audiencia para analizar el caso.

“Desde el inicio del proceso, promovido ante los tribunales ingleses por el fondo buitre con el objetivo de reclamar un derecho que no le asiste, el Banco Nacional de Cuba ha sostenido que ese ente económico no es su acreedor, y, por ende, no existe razón alguna que sustente tal posición”, reza el texto de la entidad cubana.

Además, la institución “ratifica, una vez más, su permanente voluntad de diálogo y respeto hacia las deudas contraídas con legítimos acreedores; lo cual no guarda relación alguna con una entidad ajena a sus instrumentos financieros, como es el caso de CRF I Limited”.

El comunicado regresa el tema a la palestra pública, pues en junio de 2023 la jueza Sara Cockerill, de la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, desestimó el recurso de apelación presentado por el régimen de la isla.

En aquel momento, el sitio especializado Cuban Trade publicó una nota en la cual el fondo inversor destacó que esa decisión resultaba un importante paso adelante para CRF y limitaba las opciones defensivas de Cuba.

El llamado “Juicio de Londres” dirime si el fondo de capital de riesgo CRF I Limited es un acreedor legítimo de una deuda cubana por 75 millones de dólares.

Su repercusión ha sido bastante notable, pues incluso la prensa oficialista ha brindado detalles: La posible decisión del tribunal inglés no tendrá implicación alguna en la economía cubana, porque “se trata de una cuestión procesal de jurisdicción, por lo que, en ningún caso, en esta audiencia se discutirán montos financieros de la deuda”, aseguró en enero de 2023 el diario oficialista Granma.

Por el momento, parece que “la bola pica y se extiende”, y no se decide si la compañía que acusa, calificada por el régimen cubano de "fondo buitre", adquirió legalmente una deuda impagada de la época del fallecido Fidel Castro y puede reclamar sus intereses a la isla.