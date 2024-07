Incendio de casa tráiler deja en la calle a una familia cubana en Miami

Un devastador incendio dejó sin hogar a la familia García en Miami. La tragedia ocurrió en la madrugada del martes, cuando la dueña de la vivienda se despertó alarmada por los gritos de sus vecinos.

Midalis García, propietaria de la casa afectada, ese día se había hecho una operación de rodilla. Llegó a su hogar, se tomó unos calmantes y se fue a dormir. Vive sola con su madre de 90 años, que padece Alzheimer. Alrededor de las 4:00am un vecino la despertó gritando "¡Fuego, fuego!".

Al abrir los ojos, Midalis encontró su cuarto lleno de humo. A pesar de estar bajo los efectos de los calmantes, logró salir de su habitación, justo antes de que una ventana explotara.

"Gracias a Dios, porque si llego a estar dentro, el fuego viene hacia mí", relató Midalis a AmericaTeVe Miami.

"Luego cogí la manguera, la abrí a todo lo que daba y empecé a apagar el incendio. Grité a mis vecinos que también encendieran mangueras o tiraran cubos de agua", contó la afectada.

La casa móvil, ubicada en un campo de tráilers en el área de la avenida 127 y la calle 9 del suroeste, en Tamiami, sufrió daños considerables.

Midalis vive allí desde hace 25 años y tras el incendio no tiene otro lugar donde estar. "Los bomberos querían derribarme las paredes, pero me negué. Les dije que esto era lo único que tenía y no", explicó.

Los vecinos de Midalis han sido un gran apoyo. Ayudaron a limpiar los escombros, y han cuidado de ella, débil por su operación, y de su madre. Sin embargo, las pérdidas materiales ascienden a miles de dólares, y la familia necesita reparaciones costosas que no pueden afrontar.

Las autoridades están investigando las causas del incendio, aunque un vecino afirma haber visto la explosión de un cargador de bicicleta eléctrica. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas que lamentar.

Para ayudar a la familia García, se ha creado una página de GoFundMe, donde cualquier persona puede hacer una donación y colaborar con la recuperación de su hogar.