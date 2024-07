"No te detengas": Cubano en Uruguay alienta a sus compatriotas a buscar oportunidades

Un cubano que desde hace más de un año vive en Uruguay, dedicó palabras de aliento y consejo a compatriotas que estén pensando mudarse al país sudamericano.

En TikTok Yudiel, @yudielkaren1, publicó un video donde abordó las preocupaciones comunes sobre el costo de vida y los salarios en el país sudamericano.

"Familia, les voy a dar un consejo. Si tú estás pensando en ir por Uruguay y estás viendo a la gente que dicen que es un país que está caro, que el salario no te va a alcanzar para nada, no pienses en eso, olvídate de eso. Cada cual somos responsables de nuestras propias decisiones", comenzó diciendo @yudielkaren1.

En sus palabras el joven, que suele compartir contenidos como este de su experiencia como cubano emigrante en el país, destacó la importancia de tener una visión clara y una mentalidad emprendedora.

"Mira, yo llevo aquí un año y medio, pero ya aquí lo tengo apuntado el menú de lo que voy a emprender. No sé si va a ser este año o el año que viene, pero yo ya tengo la visión", aseguró.

Además, animó a los cubanos a buscar sus propias oportunidades y no ceñirse a la idea de que dependerán de tener un buen salario. "En Uruguay hay oportunidad para emprender y para hacer, lo que te dé la gana. Así que no te detengas, no pienses en eso de que voy a trabajar para que me paguen bien. Ven pensando en qué puedo emprender, eso es lo que tienes que hacer", concluyó.

Como suele ocurrir, sus palabras generaron una amplia gama de reacciones entre los usuarios de TikTok. "Ojalá todos los cubanos fueran como tú", comentó un usuario, mientras que otro añadió, "Es grande este cubano"; "Siempre positivo, bendiciones"; "Grande cubano, es así, el que trabaja sí sale adelante", dijeron algunos.

"Pero yo tuve que irme por falta de oportunidades. Nadie pensaba en que el gobierno te ayudaba"; "Mi hermano, no inculques más a los cubanos ir para allá, eso está pésimo", opinaron otros.