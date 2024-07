Nodal y Ángela Aguilar comparten fotos de su íntima boda con Marc Anthony como testigo

A dos meses de anunciar su ruptura con Cazzu, Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en una boda sorpresa que se celebró en México con menos de 50 invitados. Un enlace en el que estuvo presente Marc Anthony, en calidad de testigo, y acudió en compañía de su esposa Nadia Ferreira.

La noticia se dio a conocer gracias a unas fotos filtradas en redes sociales. Sin embargo, los recién estrenados marido y mujer no tardaron en confirmar su unión con fotos en Instagram con la fecha del gran día, 24 de julio de 2024.

La publicación generó miles de likes y comentarios, algunos de apoyo y otros críticos, especialmente por su reciente relación con Cazzu, con la que tiene una bebé de diez meses, Inti, que no estuvo presente en la boda.

Captura de Instagram / Monica Morgan

Además de los dos jóvenes cantantes, Pepe Aguilar también compartió en su perfil de Instagram fotos de la boda de su hija acompañándolas de un sentido texto dedicado a los tortolitos.

"En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables", dijo en el texto.

"No hay principio sencillo. Pero. Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública. Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida. Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. Todo es posible. Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil", agregó en el mensaje.