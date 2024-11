Cazzu rompe el silencio y desmiente a Ángela Aguilar sobre su relación con Christian Nodal: "Sufrí muchísimo"

Después de meses de silencio, Cazzu ha roto finalmente el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal, aclarando su versión en medio de los rumores generados en torno a su separación.

En una reciente entrevista en el programa de YouTube Luzu TV, Cazzu negó tajantemente las declaraciones de Ángela Aguilar, quien afirmó que la rapera estaba al tanto de la relación entre ella y Nodal antes de que se hiciera pública.

“Yo nunca sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo”, aseguró la rapera argentina, quien decidió hablar por respeto a su público y para proteger su integridad.

La relación entre Cazzu y Nodal llegó a su fin en junio de 2024, ocho meses después de darle la bienvenida a su hija juntos, y solo unas semanas después comenzaron a circular fotos del cantante mexicano junto a Ángela Aguilar, lo que encendió los rumores de un romance que se confirmaría al poco tiempo con el matrimonio de la nueva pareja.

Ángela Aguilar, en una entrevista con Good Morning América, declaró que la relación con Nodal no fue producto de una infidelidad, y sostuvo que todas las partes “estaban en la misma página” y que nadie sufrió por su relación, lo que Cazzu desmintió en su reciente intervención pública.

“Fue un silencio público, en realidad”, explicó Cazzu, que durante el tiempo que ha estado callada se dedicó a reconstruirse y a enfocar sus energías en su hija. “De puertas para adentro fue un proceso de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente”. Además, expresó el dolor que sintió al descubrir la nueva relación de Nodal de la misma manera que el público, a través de los medios, sin tener conocimiento previo como se ha sugerido en múltiples ocasiones.

"A mi me dejaron por un motivo distinto. Pregunté si había alguien más y me dijo que no. Yo me enteré de la misma manera que todo el mundo", explicó.

"Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió... Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón”, dijo Cazzu.

Para la rapera, el hecho de que la nueva pareja de su ex haya hecho estas afirmaciones públicamente tiene una “gravedad relevante” debido a que proviene “de la boca de uno de los protagonistas”. En este sentido, Cazzu enfatizó que las declaraciones han generado daños colaterales, afectando no solo a ella, sino también a su familia. “Se inventaron tantas cosas y se le hizo tanto daño a mi familia, y lo he soportado en silencio”, comentó en la entrevista.

A continuación la entrevista completa [Cazzu habla sobre Nodal y Ángela en el minuto 1:09:00]: