Quizás sí, que envidia tengo

Este domingo los venezolanos podrán hacer algo que los cubanos no podemos: elegir. A pesar de todo el atropello del régimen de Maduro a la oposición venezolana, del pisoteo de derechos y las continuas violaciones de derechos humanos, los venezolanos podrán elegir una alternativa al régimen apoyado por la dictadura castrista.

El domingo podrán salir y elegir el cambio. Quizás las elecciones estén trucadas, quizás el truco está enquistado en los sistemas programados por la UCI, quizás los “observadores” comunistoides como Zapatero tratarán de legitimar el fraude.

Como se ve en las imágenes de los actos previos del oficialismo, a Maduro no lo va a votar ni su madre. En cambio los venezolanos se han movilizado masivamente alrededor de María Corina Machado, en una escala nunca antes vista, será difícil ocultar tal marea en las urnas.

Quizás, a pesar de todo, triunfará el fraude y todo el esfuerzo será en vano. Quizás, a pesar de una victoria de la oposición, Maduro usará el ejército para mantenerse en el poder. Ya lanzó amenazas. Todo puede pasar.

En todo caso, el domingo los venezolanos saldrán a hacer algo que los cubanos no podemos. Me da envidia, de la buena. Me alegro por ellos, pero también quiero para nosotros lo que ellos tienen.

Quizás la libertad de Venezuela sea el primer paso para la libertad de Cuba.

Quizás....