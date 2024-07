Cubanos recogen leche en polvo del suelo: "Parte el alma ver a nuestros ancianos haciendo eso"

En medio de la crisis generalizada en la isla un estremecedor video mostró a varios ancianos recogiendo leche en polvo de una calle en Santiago de Cuba.

Agachados, recogían con sus manos la leche en polvo derramada en el suelo y la colocaban en bolsas plásticas, según un breve video publicado en un reel de Facebook por el reportero Yosmany Mayeta.

Imágenes similares de cubanos, incluso niños, recogiendo aceite de las calles, huevos, y otros productos que por accidente se han caído de los carros de distribución se han repetido en los últimos meses en la isla.

"Parte el alma ver a nuestros ancianos haciendo eso, es tanta el hambre y la necesidad que obliga a hacerlo. Desde cuando las personas mayores no se toman un vaso de leche, los niños que no ha llegado y no le debe faltar para el desarrollo y las embarazas, y todo para ellos esta garantizado. MENTIRAS tras MENTIRAS es como se vive aquí", comentó un internauta.

Se desconoce como la leche llegó a la calle.

Actualmente Santiago de Cuba está en carnavales, durante los cuales se han reportado varios hechos violentos.

También trascendieron imágenes de personas llevándose parte de los baños públicos instalados en el carnaval para mejorar sus viviendas.

Un video compartido por el periodista Yosmany Mayeta en Facebook mostró el viernes a un hombre llevándose partes de un baño público de madera supuestamente para reparar su casa.