Imaray Ulloa enciende Instagram luciendo un bikini de flores: "Cubana bella"

La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa ha vuelto a robarse los suspiros al compartir una serie de fotos en las que luce un bikini estampado de flores. Las imágenes, que resaltan su impresionante figura, rápidamente acumularon miles de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su admiración.

Los halagos hacia la belleza y el físico de Imaray no se hicieron esperar. Entre los mensajes que le dejaron se leen comentarios como: "Pero Imaray, tú no estás buena, ¡estás buenísima!", "¿Quién se comerá todo eso?", "Hermosa Imaray, cubana bella", "Mujerón hermosa", "Cuerpazo" o "¡Madre de Dios, ¿quieres que sufra un infarto? No hagas eso más por favor!".

Con su carisma y encanto, Imaray Ulloa sigue conquistando corazones y reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas y seguidas en el mundo del entretenimiento cubano.

Imaray Ulloa, conocida por sus divertidos videos en redes sociales, ha logrado consolidarse como una de las personalidades más influyentes de la comunidad cubana en el exterior. Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, su presencia en las redes sociales es indiscutible.

Además de compartir videos de humor de su personaje "Tóxica", Imaray también utiliza sus plataformas para mostrar cómo es su vida cotidiana y compartir sus logros. Recientemente, la actriz enseñó su nuevo auto: un Porsche Macan blanco.