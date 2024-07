Cubanos bajo otras banderas en París 2024: Ana Laura Portuondo, la rebeldía en el tatami

Ana Laura Portuondo nació en Matanzas, Cuba, pero vive en Canadá desde los tres años. Su formación como judoca aconteció en el país que la acogió, una historia diferente al resto de los atletas de la isla que representan a otras naciones en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su trayectoria en los tatamis no ha sido fácil. La narrativa, aunque se escriba y lea rápido, ha sido compleja en extremo: pasó de promesa en ascenso a sancionada por doping; luego dejó de entrenar por más de un lustro y regresó en busca de hacer realidad el sueño olímpico.

Dentro de ese amasijo de situaciones, Ana Laura sufrió mucho la sanción de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). “Es frustrante saber que ese salbutamol por vía inhalada, como lo uso yo, no tiene efecto sobre los rendimientos, pero como era una sustancia prohibida por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), me sancionaron por dos años y eso implicó que no pudiese participar a los Juegos Olímpicos de 2016”, dijo recientemente en una entrevista a Cubanet.

Vale acotar que la joven es asmática desde pequeña; sin embargo, ese argumento quedó en el aire. “Me suspendieron dos años y me quitaron todo tipo de subvención. No podía ir a entrenar con el equipo, no podía entrar en ningún tipo de centro nacional reconocido, y eso fue lo más difícil”, recordó en el diálogo.

Poco tiempo después, la AMA cambió sus reglas y el medicamento dejó de estar en la lista prohibida.

Portuondo retornó en 2017, pero una conmoción cerebral volvió a apartarla del camino hacia el éxito. Fueron varios años lejos de las competencias y la adrenalina, de hacer lo que sabía y le gustaba. Únicamente una petición familiar la impulsó a intentarlo nuevamente.

“Mi hermana me convenció de intentarlo una vez más”, expuso a la revista El Estornudo, y el retorno fue por todo lo alto, pues en enero de 2024 ganó el Campeonato Nacional de Canadá y clasificó poco tiempo después en un torneo continental.

Así, este 2 de agosto, en los primeros compases de los más de 78 kilogramos del judo femenil en los actuales Juegos Olímpicos, Portuondo enfrentará a la nicaragüense Izayana Marenco. La meta será escalar el podio, siente que posee el talento y, de alguna forma, la vida debe gratificar su entereza y rebeldía pese a los tragos amargos.