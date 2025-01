Campeón olímpico Jordan Díaz quiere sacar a su familia de Cuba: "Me he comprado una casa"

Vídeos relacionados:

El triple saltador cubano Jordan Díaz, flamante campeón olímpico en París 2024, compartió detalles sobre su vida en España, sus raíces en la isla y sus sueños familiares.

Con apenas 23 años, el atleta cubano-español ha alcanzado hitos históricos en su carrera, pero no olvida su origen ni su familia. “Quiero traerme a mi familia, así que me he comprado una casa para que vengan. Todavía están en Cuba, pero estamos en trámites”, reveló en entrevista a El País.

Díaz, quien reside actualmente en Guadalajara, valora la tranquilidad de su ciudad adoptiva mientras se adapta a su nueva vida. Hasta ahora, compartía piso con otro atleta, Héctor Santos, pero ya está listo para mudarse a un nuevo hogar que pueda albergar a sus seres queridos.

El trayecto de Jordan hasta este punto no ha sido fácil. En 2021, dejó la concentración de la selección cubana en Castellón para establecerse en España, lo que implicó renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio y enfrentarse a una serie de obstáculos personales y administrativos.

“Todo lo que he hecho en estos últimos tres años, cada segundo, ha merecido la pena”, afirma emocionado. Desde entonces, ha trabajado bajo la dirección de Iván Pedroso, legendario saltador cubano, quien ha sido clave en su evolución técnica y mental.

En el diálogo, también reflexionó sobre su estrecha relación con Pedroso, y sus próximos retos, como el Campeonato Mundial de Atletismo en Japón en 2025. “Todo lo que he hecho en estos últimos tres años ha merecido la pena. Mis padres están supercontentos, y yo estoy feliz por ellos”, expresó emocionado.

En 2024, el nacido en La Habana se consolidó como una de las grandes figuras del atletismo mundial, al no solo el oro olímpico con un salto de 17,86 metros, sino también destacarse con un récord europeo de 18,18 metros, el tercer mejor de la historia.

Díaz también reflexiona sobre el impacto que sus logros tienen en su entorno y la victoria en la ciudad francesa en una competencia que dejó a otros dos compatriotas en los restantes puestos del podio de premiaciones: el nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo (plata) y Andy Díaz en representación de Italia (bronce).

“Mis padres lo vivieron como locos, fueron las primeras personas a las que llamé después de ganar. Ellos están supercontentos, y yo estoy feliz de que ellos estén felices, aunque suene a trabalenguas”, bromea.

Su historia refleja las dificultades y sacrificios de los atletas que emigran en busca de un mejor futuro. Jordan no olvida los retos que enfrentó en Cuba, incluyendo lesiones y métodos de entrenamiento que dejaron secuelas físicas. Ahora, con un enfoque renovado y el apoyo de su equipo en España, está decidido a seguir superándose.

El próximo objetivo del atleta es completar la triple corona al obtener el campeonato mundial de atletismo en 2025 en Japón. Aunque sus logros de este año son impresionantes, Díaz asegura que aún tiene mucho por mejorar, especialmente en su carrera de impulso y caída. “Tengo 23 años, todavía me falta mucho por perfeccionar. Sé que puedo seguir creciendo”, concluye con determinación.

Sin embargo, más allá de sus logros deportivos, su principal meta es -ahora mismo- reunirse con su familia.

