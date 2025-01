Gobierno desmiente secuestros de niños en Matanzas

Vídeos relacionados:

Autoridades del gobierno cubano desmintieron que haya habido secuestros de niños en escuelas del municipio de Cárdenas, en Matanzas, informaron este jueves medios de la prensa oficialista.

“En Cárdenas no hay niños secuestrados ni intento alguno de esta abominable acción”, señaló categórica una comunicación difundida en redes sociales por el telecentro municipal Telebandera, en respuesta a “falsa información” que “se ha expandido” en las últimas horas sobre “varios intentos de secuestros de menores”.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Telebandera

Los ministerios del Interior (Minint) y de Educación (Mined) en el municipio de Cárdenas negaron que se hayan registrado hechos de este tipo y denuncias, según la publicación.

“Bola al fin, se da como lugar de los hechos escuelas primarias y secundarias del territorio. Algunas de las versiones hablan de la Primaria de Cantel, Boca de Camarioca, de la Secundaria José Martí o del Complejo educacional”, señaló la nota.

Telebandera aseguró que, según la Dirección de Educación en el territorio, “no hay incidente de esta índole en ninguno de los 61 centros con que se cuenta en el municipio”.

Asimismo, precisó que, “hasta el momento”, a ninguna de las dos unidades del Ministerio del Interior en el municipio, ubicadas en las ciudades de Cárdenas y Varadero, “ha llegado denuncia alguna con hecho de este tipo”.

El desmentido calificó de “desagradable bola” la información que “innegablemente ha calado en la población” y reconoció que “se ha creado ambiente de temor en muchos padres, en este sentido lo más triste es que algunos maestros se han hecho eco del rumor y advierten a familiares del supuesto peligro por secuestro”.

Captura de Facebook/Periódico Girón

El canal de la televisión estatal en Cárdenas recalcó que las autoridades políticas, gubernamentales y del MININT reiteran que las escuelas “siguen y seguirán siendo centros seguros y que quien intente cometer una acción de este tipo recibirá con gran fuerza el peso de la ley”.

La nota cierra con el eslogan del oficialismo de que “en Cuba sus niños son sagrados”.

Funcionarios del régimen y periodistas oficialistas también han publicado desmentidos en sus perfiles de redes, en los que reiteran que se trata de “rumores” que se han divulgado “con el objetivo de propiciar el temor en la población”.

Captura de Facebook/Eduardo López Leyva

“Informamos que no existen evidencias de ningún hecho de este tipo en Cárdenas, ni en ningún otro lugar. Llamamos a toda nuestra población a no dejarse confundir y mantener la calma y actualizarse con sitios oficiales, para siempre conocer la verdad y ‘solo la verdad’, esa nunca traiciona”, advirtió Eduardo López Leyva, funcionario de la Oficina de Análisis del Comité Central del PCC.

Sin embargo, en los comentarios a las publicaciones de Telebandera y el periódico Girón, residentes en Cárdenas cuestionaron la veracidad de la información oficial y denunciaron la falta de seguridad en las escuelas del municipio.

“¿¿¿Seguridad en los centros escolares??? Y cómo es que entran muchachos de 18 años a una secundaria borrachos, se fajan con los niños de secundaria, obviamente menores que ellos, y se meten con las muchachitas. No hablo por hablar, hablo porque viví una situación así, en fin, lo de los niños secuestrados no sé si es verdad o no, pero seguridad en los centros escolares no hay, de hecho en la ciudad como tal no hay seguridad”, sostuvo una joven cardenense.

Aunque la información difundida por el gobierno lo niega, en publicaciones en grupos de Facebook, muchas personas continúan afirmando que en varias localidades de la provincia de Matanzas sí se han reportado casos de secuestros de menores, o intentos, presumiblemente para robarles prendas y celulares.

También han hecho alusión a las dos niñas reportadas en paradero desconocido desde el pasado 13 de enero, en la ciudad de Cárdenas. Las adolescentes fueron identificadas como Melanie Rodríguez González, de 13 años, y Yoandriane Díaz García, de 14.

Melanie fue vista por última vez en la Escuela José Martí, de esa ciudad, mientras que Yoandriane salió de su casa llevando una mochila con ropa. Sus familiares han pedido ayuda para encontrarlas.