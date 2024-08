Charly & Johayron abandonaron concierto en España por problemas técnicos

Charly & Johayron no parecen tener descanso en lo que a polémicas se refiere, el popular dúo cubano abandonó un concierto en Alicante, España, por problemas técnicos y las críticas no se han hecho esperar.

La noticia la compartió en Instagram el influencer Michelito Dando Chucho, quien publicó un video en el que se ve justamente el momento en el que empiezan a fallar los micrófonos de los artistas en pleno concierto.

De acuerdo con la información, los reguetoneros solo cantaron tres canciones y se retiraron de la presentación por los problemas con el audio.

En los mensajes que hizo público el influencer entre uno de los asistentes al concierto y al parecer el dueño de la sala donde se presentaron, este último da a entender que los responsables de lo sucedido son los promotores de esa actividad.

Una de las personas del público que pagó para ver este concierto de los cubanos añadió en los comentarios al post de Michelito Dando Chucho: “Estuve en ese concierto y se puede entender cualquier problema que tengan, lo que no entiendo es como no tienen solución para cuando sucede algo así, porque uno entra y paga para verlos cantar y creo que es una falta de respeto que no devuelvan el dinero, porque si no es culpa de los artistas según ustedes pero tampoco del que va y paga 250€ para ni escuchar 3 canciones. Para realizar un evento tienen que prepararlo todo, porque el que va no le regalan la entrada”.

Varios internautas se mostraron de acuerdo con este comentario, pero algunos señalaron que ese problema no es culpa de los artistas.

Según el calendario divulgado por los cantantes en Instagram, la única presentación que ofrecieron en Alicante fue el pasado 12 de julio en la Sala Baby Oh.

La primera gira de Charly & Johayron por Europa no ha estado libre de cuestionamientos, en Italia los artistas suspendieron tres presentaciones por problemas de salud de Johayron.