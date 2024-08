Boxeo cubano: Arlen López perdió en París 2024

Arlen López cedió en semifinales Foto © Facebook/Norland Rosendo

En un combate cerrado de principio a fin, el cubano Arlen López cedió este domingo ante el ucraniano Oleksandr Khyzhniak en la ronda semifinal y dijo adiós en París 2024 a la posibilidad de convertirse en el cuarto boxeador capaz de ganar tres medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Sobre el cuadrilátero ubicado en el París Norte Arena, López, rey de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, perdió su invicto en citas bajo los cinco aros contra un púgil que, justamente, resultó subtitular en la capital de Japón, aunque en los 75 kilogramos.

Ahora, en los 80 kilos, ambos exponentes dieron un gran duelo, pero Khyzhniak se llevó las tarjetas de los jueces, tras ajustada votación dividida (2-3) de 28-29, 30-27, 29-28, 28-29, 29-28.

De esta manera, el guantanamero, quien no parece que llegará a Los Ángeles 2028, no pudo igualar la hazaña lograda por el húngaro Laszlo Papp (1948, 1952, 1956) y sus compatriotas Teófilo Stevenson (1972, 1976, 1980) y Félix Savón (1992, 1996, 2000). No obstante, un metal de bronce será añadido a su magnífica trayectoria.

El boxeo de la mayor de las Antillas arribó a Francia con un total de cinco pugilistas, pero en rondas anteriores cayeron el estelar Julio César la Cruz (92), Saidel Horta (57) y Alejandro Claro (51).

La otrora reina indiscutible en estos certámenes del arte de Fistiana apenas clasificó a un contendiente a la final: Erislandy Álvarez, quien discutirá el título frente al favorito local Sofiane Oumiha.

Álvarez volvió a exhibir hoy una ofensiva demoledora para vencer al georgiano Lasha Guruli en los 63,5 kilogramos.

El subcampeón mundial de Tashkent 2023 soltó ráfagas de golpes para no dar margen a dudas y se llevó votación unánime de 5-0 (30-26, 30-27, 30-26, 30-27, 30-27) sobre un Guruli que nunca pudo contrarrestar el accionar de su rival.

Desde Beijing 2008 Cuba no se va sin coronas del boxeo olímpico. Y la última vez que sumó solo dos medallas fue en México 1968. Vale recordar que estuvo ausente en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

En tanto, el cubano nacionalizado por Azerbaiyán Loren Berto Alfonso superó a su connacional Enmanuel Reyes, quien compite por España, para dejarlo en bronce y avanzar a la pugna por la gloria olímpica.